Новости Кино 04.09.2023 в 13:06

«Оппенгеймер» собрал $852 млн и стал третьим самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана

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Юрій Орос

Автор новин

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана продолжает подниматься по ступеням самых кассовых фильмов этого года. 21 августа было 718 млн, сейчас — уже более 850 млн долларов, что позволило подвинуть с третьего места «Стражи Галактики 3» — завершение трилогии Джеймса Ганна для киновселенной Marvel.

«Оппенгеймер» собрал $852 млн и стал третьим самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана

Историческая драма, продолжительностью 3 часа собрала по миру 851,3 млн долларов, у третьих «Стражей» — 845,5 млн долларов. Впереди двое: «Барби» заработала $1,36 млрд и стала самой кассовой лентой 2023 года, только что обогнав «Братьев Супер Марио в кино» с $1,34 млрд сборов.

Показатель позволил стать третьим в фильмографии Нолана. Опередили «Начало» (Inception), но ориентиры все еще одеты в костюмы летучей мыши. Еще одна веха «Оппенгеймер» — фильм стал вторым самым кассовым фильмом всех времен со взрослым рейтингом R. Впереди только «Джокер», что с 2019 года собрал 1,066 млрд.

WB: «Джокер 2» выйдет 4 октября 2024 года — ровно через пять лет после премьеры первой части (Леди Гага подтвердила участие)

Однако у Нолана все же есть шанс впервые достичь миллиардного результата, а фильму стать «Миллиардгеймером». Весомый вклад в рост заработков внесло начало проката в Китае на этих выходных. Аналитики оценивают потенциал этого рынка для достижения 900 млн, затем будут еще показы в IMAX позже в этом году и вероятный повторный прокат перед сезоном награждения (в начале следующего года), сообщает Collider.

«Оппенгеймер» собрал $852 млн и стал третьим самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана

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