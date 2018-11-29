Oppo тоже готовит смартфон с гибким экраном и обещает анонс на MWC 2019

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Следующий год определенно должен стать годом смартфонов с гибкими экранами – первый такой (среди именитых производителей) уже анонсировала Samsung, пускай и формально, на подходе модели от Huawei, LG, Lenovo и Xiaomi. И вот сейчас еще один производитель сделал предварительный анонс анонса такого смартфона – это китайская компания Oppo, входящая в пятерку крупнейших производителей смартфонов. Директор по продуктам Oppo Чак Вонг подтвердил, что с большой вероятностью компания сделает анонс на февральской выставке MWC 2019 в Барселоне.

В комментарии AndroidWorld.nl топ-менеджер Oppo сообщил, что знает о подготовке смартфонов с гибкими экранами Samsung и Sony и его компании есть чем ответить. Он призвал всех заинтересованных следить за новостями с MWC.

За последнее время Oppo запатентовала несколько вариантов дизайна гибкого смартфона, включая тот, что состоит из трех сгибающихся частей (заглавное изображение).

Увы, никаких подробностей о складывающемся смартфоне топ-менеджер Oppo не сообщил, зато упомянул, что выпуск модели с поддержкой 5G планируется не раньше 2020 года.

Источник: The Verge