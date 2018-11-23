«Flex, Foldi и Duplex»: LG запатентовала названия сразу для трех своих будущих смартфонов с гибкими экранами

Появление надежных и долговечных сгибаемых экранов позволяет производителям электроники более активно экспериментировать с форматами будущих моделей смартфонов. Наверняка в ближайшие годы нас ждут куда более интересные мобильные устройства, чем классические телефоны, планшеты и ноутбуки. По крайней мере в LG уже запатентовали три новых названия (Flex, Foldi и Duplex) для своих гибких смартфонов в европейском патентном бюро European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Так как кроме торговых марок «Flex», «Foldi» и «Duplex» другой информации у нас нет, то остается только предположить, что это будут устройства с разными формфакторами.

Имя «Flex» вполне может достаться статически изогнутому под одним углом смартфону, тем более, что первый смартфон линейки LG G Flex компания выпустила еще пять лет назад — в далеком 2013 году. Впрочем, компания наверняка захочет развить эту идею для получения более интересного устройства.

Назвать «Foldi» логично устройство, которое можно складывать, так что это имя наверняка достанется устройству в формате «записной книжки», которую можно сложить или разложить, в зависимости от необходимости. Такой формат, в частности, используется в концепте Samsung Infinity Flex Display.

Ну, и третье имя «Duplex» говорит о том, что устройство получит сразу два, причем скорее всего одинаковых по размеру экрана. Угадать формфактор этого устройства довольно трудно, так что подождем, пока LG представит новинку официально.

Напомним, что по данным инсайдера Эвана Блэсса, компания LG представит свой первый сгибаемый смартфон в начале января следующего года на выставке CES 2019.

Источник: Engadget