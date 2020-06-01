Определённые изображения, установленные в качестве обоев, вызывают сбои в работе некоторых Android-смартфонов





Ранее мы неоднократно описывали ситуации, когда специфические комбинации символов вызывали сбои в работе смартфонов. Так, немногим более месяца назад была обнаружена ошибка, которая приводит к аварийному завершению работы iPhone при обработке определённого текста. Но теперь подобная же проблема обнаружена и при отображении картинки на Android-смартфонах. Но сбой происходит не при обычном открытии изображения, а только в том случае, когда оно используется в качестве обоев.

По сообщениям пользователей, после установки безобидной пейзажной фотографии в качестве обоев наступает так называемое «лёгкое окирпичивание» на некоторых смартфонах с операционной системой Android. Фактически, смартфон не сломается, но застрянет в цикле бесконечного включения-выключения экрана блокировки. Проблема сохраняется даже после перезагрузки устройства. Вернуть смартфон к нормальному функционированию можно лишь после перехода в безопасный режим и удаления злополучного файла или же при помощи полного сброса аппарата к заводским настройкам.

Проблема может быть связана с поддержкой и обработкой цветовых пространств конкретной моделью смартфона. Как оказалось, исходное изображение использует цветовое пространство RGB вместо предпочтительного sRGB для Android. Версия Android 10 не конвертирует такие изображения, и когда оно установлено в качестве обоев, возникает данный циклический сбой. Данная проблема касается всех изображений в цветовом пространстве RGB, а не одного конкретного файла. Вместе с тем, изображение может по-разному обрабатываться на аппаратах, дисплеи которых поддерживают либо не поддерживают цветовое пространство RGB. Потому не на всех моделях смартфонов использование RGB-изображений в качестве фоновых обоев приводит к возникновению циклической активации-деактивации экрана блокировки. Например, экспериментальным путём удалось выяснить, что модель Huawei Mate 20 Pro и смартфоны бренда OnePlus не подвержены данной проблеме.

Вместе с тем, предварительная версия операционной системы Android 11 конвертирует RGB-изображения в цветовое пространство sRGB. Потому смартфон Pixel 4 XL с установленной версией Android 11 не испытывает проблем при установке такого изображения в качестве обоев, а на модели Pixel 3 XL с Android 10 то же самое изображение вызывает сбой в работе.

Компания Google пока не прокомментировала данную ситуацию.

Источник: Engadget, 9to5google