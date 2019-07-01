Опубликованы официальные рендеры дискретной видеокарты Intel Xe

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Подразделение Intel China в социальной сети Weibo опубликовало официальные рендерные изображения грядущей видеокарты Xe.

Судя по всему, команда промышленного дизайна компании близка к завершению разработки продукта. По крайней мере, это касается производного Xe для клиентского сегмента. Похоже, видеокарта имеет штампованный металлический кожух системы охлаждения. Сам кулер включает массивную радиаторную решётку, которая обдувается тремя вентиляторами. Также мы можем видеть светодиодную подсветку. Интересной деталью дизайна является символ экспоненты, спроецированный на центральный вентилятор.

Входы дополнительного питания расположены в хвостовой части карты. Устройство использует пару 8-контактных разъёмов питания, что намекает на высокий уровень энергопотребления. Для подключения дисплеев доступны три разъёма DisplayPorts и один выход HDMI.

Как ожидается, первая видеокарта Intel Xe появится на рынке в 2020 году. Она будет основана на графическом процессоре, который изготавливается по нормам 10-нанометрового технологического процесса. При этом многократно улучшенная 10-нм технология Intel предложит плотность размещения транзисторов, сопоставимую с нынешними 7-нм технологиями. Также напомним, GPU Intel Xe получат аппаратную поддержку трассировки лучей.

Источник: techpowerup