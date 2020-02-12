Организаторы хотят полностью отменить выставку MWC 2020 и просят поддержки властей





После того, как ряд крупных компаний отказались от участия в выставке Mobile World Congress 2020, сами организаторы мероприятия задумались о целесообразности её проведения. Напомним, из-за ситуации с коронавирусом 2019-nCoV от участия в выставке уже официально отказались LG, Ericsson, Nvidia, Samsung, Sony, Amazon, Intel, Vivo, TCL и NTT Docomo.

Теперь же стало известно, что организация GSMA предлагает правительству Испании объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что позволит отменить выставку MWC 2020 без негативных финансовых последствий для организаторов. В таком случае GSMA сможет претендовать на выплату страховки.

Если же достичь с властями не удастся, то организаторы MWC 2020 могут всё же проводить выставку, чтобы избежать выплат за отмену мероприятия. Но в таком случае залы будут полупустыми, так как многие стенды не будут заняты участниками. Соответственно, количество посетителей тоже будет невелико, и доход от выставки будет низким. Вместе с тем, отмена выставки негативно скажется на экономике региона, так как MWC создаёт около 14 тыс. временных рабочих мест в Барселоне приносит городу доход около €492 млн.

Решение о дальнейшей судьбе выставки Mobile World Congress 2020 должно быть принято уже сегодня.

Источник: wired