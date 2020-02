Nvidia и Ericsson отказались от участия в выставке Mobile World Congress 2020 из-за риска заражения коронавирусом 2019-nCoV, а ZTE, напротив, решила все же присутствовать на мероприятии

Отметим, что ранее разработчик графических процессоров и SoC в рамках Mobile World Congress 2020 планировал организовать, в число прочего, несколько «круглых столов», посвященных искусственному интеллекту, а также пространство AI Edge Innovation Center, поэтому его неучастие в мероприятии существенно отразится на событийности выставки.

Немногим позже аналогичное объявление опубликовал шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. По словам компании, после вспышки коронавируса она «внимательно следит за развитием событий, придерживается рекомендаций соответствующих национальных органов и международных организаций, таких как ВОЗ», а также уже предприняла ряд мер предосторожности, чтобы обеспечить здоровье и безопасность работников и свести к минимуму влияние вспышки короновируса на свою деятельность. Решение об отказе от участия в крупнейшем отраслевом мероприятии было принято после проведения дополнительной «тщательной внутренней оценки рисков», которая показала принципиальную невозможность обеспечить полную безопасность для участников и посетителей выставки.

В дополнение к этому в Ericsson указали, что все новейшие разработки компании, презентация которых изначально должна была состояться в рамках MWC 2020, будут представлены общественности в рамках локальных мероприятий, которые производитель проведет на рынках, где он присутствует.

Напоследок укажем, что Nvidia также является одним из ведущих спонсоров MWC 2020, так что проведение выставки вполне может оказаться под угрозой. При этом официально в ассоциации GSMA, выступающей организатором мероприятия, продолжают придерживаться первоначальных планов, согласно которым Mobile World Congress 2020 пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля.

По словам представителей ассоциации, они внимательно отслеживают и оценивают потенциальное воздействие коронавируса на MWC 2020, поскольку здоровье и безопасность участников, посетителей и персонала имеют для них первостепенное значение, и собираются в ходе выставки обеспечить широкий спектр гигиенических мер, призванных помочь защитить здоровье присутствующих. В частности, организаторы намерены регулярно проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений MWC 2020, повысить доступность для всех желающих бесплатных средств гигиены, увеличить число дежурящих медиков, менять микрофон после каждого спикера во время выступлений, а также запустить масштабную информационную кампанию о коронавирусе, в рамках которой посетителей и участников будут информировать об особенностях недуга, например, призывать к отказу от рукопожатий, причем сообщения об опасностях будут распространяться не только непосредственно на территории мероприятия, но и в ближайших ресторанах, отелях, магазинах и общественном транспорте. В дополнение к этому в GSMA попросили участвующие компании максимально ограничить присутствие на выставке представителей из стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, заменив их на местных европейских сотрудников, а те участники, которые все же прилетят из «высокорисковых регионов», должны будут по прибытию провести некоторое время на карантине.

Помимо Nvidia и Ericsson, от участия в MWC 2020 ранее отказалась LG, а Xiaomi, Vivo, Huawei (вместе с суббрендом Honor), Qualcomm, Lenovo и Motorola, напротив, подтвердили свое желание участвовать в мероприятии. Кроме того, китайская компания ZTE, 5 февраля заявившая о проблемах с присутствием своих китайских сотрудников на MWC 2020, у которых возникли сложности с получением виз и грядущими перелетами, и отменившая свою пресс-конференцию в рамках мероприятия, уточнила, что все же примет участие в выставке, где продемонстрирует свои новейшие 5G-решения, а также расскажет о своих последних наработках в сфере строительства мобильных сетей пятого поколения.

#ZTE will participate in #MWC20 Barcelona as planned, showcasing comprehensive #5G end-to-end solutions and a wide variety of 5G devices. ZTE's booth is in 3F30, Hall 3, FIRA GRAN VIA. pic.twitter.com/vB9S4IpyZP

