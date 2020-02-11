Intel и Vivo пополнили список компаний, отказавшихся ехать на MWC 2020 из-за коронавируса





Все больше компаний отказываются от участия в выставке MWC 2020 из-за ситуации с коронавирусом 2019-nCoV. Вслед за LG, Ericsson, Nvidia, Samsung, Sony и Amazon от проведения запланированных мероприятий в рамках MWC 2020 отказались Intel, Vivo, TCL и NTT Docomo.

Все вышеперечисленные компании опубликовали соответствующие заявления, указав в качестве причины вспышку коронавируса 2019-nCoV. Стоит уточнить, что китайская компания TCL Group, владеющая брендом Alcatel, только отменила пресс-мероприятие. В то же время производитель подчеркнул, что запланированные анонсы состоятся. Кроме того, TCL приедет на MWC 2020, чтобы продемонстрировать новинки на своем стенде. В то же время Intel, Vivo и NTT Docomo не планируют ехать в Барселону. В рамках MWC 2020 должна была состояться премьера нового смартфона Vivo Apex 2020, в ближайшее время компания обещает назвать новую дату анонса.

К настоящему моменту многие видные участники отказались участвовать в MWC 2020, которая пройдет в Барселоне с 24 по 26 февраля. До начала мероприятия остается еще две недели. И если так пойдет дальше и желающих посетить мероприятие останется слишком мало, то организаторы GSMA могут перенести или вовсе отменить мероприятие. Пока что в GSMA заверяют, что крупнейшая международная выставка мобильных устройств состоится, и предпринимают дополнительные меры безопасности.

Источник: The Verge