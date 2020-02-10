Samsung тоже не поедет на MWC 2020, организаторы выставки объявили об ужесточении мер безопасности в отношении китайских делегаций





Ассоциация GSMA, выступающая организатором выставки мобильной индустрии MWC 2020 в Барселоне (пройдет 24-27 февраля), объявила о дополнительных мерах безопасности, которые буду предприняты в целях профилактики распространения коронавируса 2019-nCoV. Нововведения всерьез затрагивают китайские делегации, которые планируют посетить выставку.

Так, согласно новым правилам, на мероприятие не будут допущены представители компаний и посетители, прибывшие из провинции Хубэй. Кроме того, все участники, прибывшие из Китая, должны будут предоставить доказательство того, что в течение 14 дней до начала проведения MWC 2020 они находились за пределами КНР (для этого подойдет, к примеру, штамп в паспорте; к слову, до этого организаторы выставки планировали лишь опрашивать прибывших из Китая касательно даты пересечения границы). Помимо этого, на территории выставки будет введен регулярный скрининг температуры участников. Наконец, все представители компаний, участвующих в выставке, должны будут подтвердить на словах, что они не контактировали с кем-либо зараженным новым коронавирусом.

Указывается, что новые меры будут предприняты параллельно с анонсированными ранее, такими как регулярная дезинфекция всех помещений выставки, замена микрофона после каждого спикера и масштабная информационная кампания, в рамках которой участников MWC 2020 будут призывать, например, отказаться от рукопожатий. Кроме того, в пресс-релизе приводятся слова каталонских чиновников, заявивших о готовности к принятию многочисленных гостей мероприятия и подготовленности местных специалистов сферы здравоохранения, а также подчеркнувших, что Каталония в настоящее время не является регионом с высоким риском для здоровья людей.

Напоследок отметим, что ранее в MWC 2020 отказались участвовать компании Ericsson, LG и NVIDIA. При этом на днях источники Cnet сообщили о том, что планы касательно своего присутствия на выставке решил пересмотреть и южнокорейский IT-гигант Samsung. По имеющейся информации, корейцы по-прежнему собираются принять участие в мероприятии с установкой стенда, однако количество специалистов, которые будут отправлены в Барселону от имени компании — особенно это касается сотрудников из сеульской штаб-квартиры и главного офиса в США, — было существенно сокращено. Также появились сведения о приостановке подготовки к важным сделкам между Samsung и высокопоставленными представителями других компаний, которые обычно заключаются на MWC за закрытыми дверями. Официально в южнокорейской компании отказались комментировать данную информацию.

Источник: MWCBarcelona