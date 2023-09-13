«Падение дома Ашеров‎» – готический мини-сериал Майка Флэнагана, основанный на произведениях Эдгара По, выйдет на Netflix 12 октября

8-серийное шоу может стать «самым мрачным» и последним творением Флэнагана для Netflix.

Сотрудничество режиссера с Netflix началось в 2020 году с «Призрака дома на холме‎» и пополнилось такими сериалами, как «Призраки усадьбы Блай‎», «Полуночная месса‎» и прошлогодним «Клубом полуночников». Кроме тематического сходства, в шоу иногда дублируется актерский состав – и новая работа не стала исключением.

Вот главный каст: Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Мэри МакДоннелл, Карл Ламбли, Марк Хэмилл, Майкл Трукко, Т’Ниа Миллер, Паола Нуньес, Генри Томас, Кайли Кэрран, Саманта Слоян, Рахул Коли, Кейт Сигел, Сауриян Сапкота, Зак Гилфорд , Вилла Фицджеральд, Кэти Паркер, Малкольм Гудвин, Кристал Балинт, Ая Фурукава, Дэниел Джун, Мэтт Бидел, Рут Кодд, Аннабет Гиш, Игби Ригни и Роберт Лонгстрит.

Основанный на одноименной истории Эдгара Аллана По, сериал ужасов рассказывает о брате и сестре Родерике (Брюс Гринвуд) и Медлин Ашер (Мэри МакДоннелл), управляющих фармацевтической компанией «Фортунато Фармасьютикалз» и достигнувших привилегий, власти и богатства дорогой ценой. Темное прошлое семьи выходит на свет, когда начинают умирать их наследники от рук таинственной женщины.

К сожалению для поклонников, шоу может стать последним из серии Флэнагана – по крайней мере на Netflix. В прошлом году режиссер с коллегой Тревором Мэйси подписали эксклюзивное соглашение с Amazon Studios, и в частности работают над адаптацией фантастической эпопеи Стивена Кинга «Темная башня» в сериал.

Сериал «Падение дома Ашеров» состоит из 8 эпизодов и дебютирует на Netflix 12 октября.

Трейлер (на украинском)