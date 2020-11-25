Партнёры AMD представили собственные версии видеокарт Radeon RX 6800 и RX 6800 XT

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На прошлой неделе вышли референсные модели видеокарт серии Radeon RX 6800, а теперь пришёл черёд и партнёрских моделей, которые зачастую отличаются модифицированной системой охлаждения, оригинальным дизайном и заводским разгоном. Каждый из партнёров AMD подготовил целую линейку собственных устройств с GPU Big Navi. Остановимся вкратце на наиболее интересных моделях.

ASUS

Видеокарта ASUS ROG STRIX LC Radeon RX 6800 XT получила интегрированную систему жидкостного охлаждения. Она включает массивный 240-миллиметровый радиатор и два вентилятора с подсветкой. Сама видеокарта имеет кожух с RGB подсветкой ASUS AURA SYNC.

Версия ROG STRIX Radeon RX 6800 со стандартным воздушным охлаждением содержит массивный радиатор с тремя вентиляторами (включают по 13 лопастей), который занимает 2,9 слота в системном блоке. В устройстве имеется RGB полоса, которая проходит вдоль всей карты.

Модели ASUS Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 TUF Gaming тоже имеют 2,9-слотовое исполнение с тремя вентиляторами, но в данном случае вентиляторы содержат по 9 лопастей. На задней стороне имеется пластина.

Sapphire

Линейка видеокарт Sapphire Radeon RX 6800 разделена на серии Nitro+ и PULSE. Nitro+ является более премиальной линейкой и в дополнение к двум основным моделям включает дополнительный вариант Special Edition видеокарты Radeon RX 6800 XT. Устройства включают по три вентилятора: два с 9 лопастями и один с 12 лопастями. Видеокарты занимают по 2,7 слота расширения.

Модель Special Edition отличается наличием подсветки вентиляторов и более высоким заводским разгоном.

Серия видеокарт PULSE оснащена тремя вентилятором, включающими по 9 лопастей.

PowerColor

Линейка PowerColor Radeon RX 6800 XT & RX 6800 включает серии Red Devil и Red Dragon. Флагманская серия Red Devil включает трёхслотовую систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также систему LED подсветки.

Устройства Red Dragon являются более компактными, хотя и занимают 2,5 слота в системном блоке.

MSI

MSI предлагает как стандартные (без буквы X в названии), так и разогнанные в заводских условиях модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800 (с буквой X в названии). Например, модель Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio работает на частоте до 2285 МГц (на 35 МГц выше референсного значения), а RX 6800 Gaming X Trio – на частоте до 2155 МГц (на 50 МГц выше). Для отвода тепла от компонентов используется система охлаждения Tri-Frozr с тремя вентиляторами. Технология Zero Frozr предусматривает, что вентиляторы остаются неподвижными и не издают шум до тех пор, пока температура GPU не поднимется до 60 градусов Цельсия.

ASRock

Линейка ASRock включает по две модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800. Топовая версия Radeon RX 6800 XT Taichi оснащена кулером, который занимает 2,5 слота в системном блоке и содержит три вентилятора с 11 лопастями. Вентилятор посередине имеет круговую RGB подсветку. Устройство также содержит три 8-контакнтных коннектора питания.

Видеокарты ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming имеют подсветку Polychrome SYNC RGB вокруг среднего вентилятора и по бокам кожуха.

Устройство ASRock RX 6800 Challenger Pro занимает 2,5 слота в системном блоке, оснащена RGB LED подсветкой и двумя 8-контактными разъёмами питания.

XFX

Видеокарты XFX Radeon RX 6800 XT и RX 6800 представлены в рамках серии Speedster Mercury 319. Устройства содержат по три вентилятора. Два боковых вентилятора оснащены 13 лопастями, а центральный вентилятор имеет меньшие размеры.

Yeston

Yeston предлагает видеокарты Radeon RX 6800 XT и RX 6800 в рамках серии Sakura Hitomi. Устройства отличаются оригинальным светлым дизайном и 2,5-слотовым исполнением. Система охлаждения включает три вентилятора с 9лопастями.

Также предлагаем подборку обзоров различных партнёрских видеокарт серии Radeon RX 6800.