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Перед публикацией квартальной отчетности акции AMD взлетели до рекордных высот

Перед публикацией квартальной отчетности акции AMD взлетели до рекордных высот

Перед публикацией квартальной отчетности акции AMD взлетели до рекордных высот


Как известно, AMD сейчас находится на коне и непохоже, что в ближайшее время что-либо изменится. 7 июля компания выпустила на рынок новые 7-нм продукты (настольные процессоры Ryzen 3000 и видеокарты Radeon RX 5700), которые получились весьма удачными и пользуются высоким спросом, если судить по первым сообщениям. В следующую среду, 24 июля, AMD опубликует отчет по итогам второго квартала финансового 2019 года, который обещает стать для компании весьма успешным. На фоне этих ожиданий и успешного запуска новинок акции AMD продолжают двигаться по восходящей траектории.

Незадолго до закрытия торгов на бирже NASDAQ 16 июля стоимость акций AMD выросла на 3,55% – до $34,39. Более того, в ходе торгов цена одной акции компании достигала $34,55, а после закрытия биржевой сессии рост продолжился. Если посмотреть ретроспективу, то за последние 13 лет дороже $34 акции AMD стоили в середине 2006 года. То есть, это максимальное значение более чем за 13 лет.

С начала 2019 года акции AMD уже подорожали на 75%, и пока нет никаких свидетельств того, что рост прекратится и тенденция сменится на противоположную. Все с точностью до наоборот. Некоторые аналитики прогнозируют, что к концу года стоимость акций вырастет минимум на 20%, а к весне — еще на 15%. Согласно прогнозу ведущего аналитика Nomura Instinet Дэвид Вонг, к концу года доля AMD в сегменте настольных процессоров вырастет с нынешних 17% до 20% и даже более. Будем держать руку на пульсе и обязательно дадим вам знать, как только что-либо изменится.

С полным отчетом AMD за второй квартал 2019 года можно будет ознакомиться 24 июля. AMD ранее прогнозировала квартальную выручку в пределах от $1,47 до $1,57 млрд, тогда как аналитики Уолл стрит ожидают значения в $1,52 млрд.

Источник: marketwatch

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