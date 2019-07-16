Перед публикацией квартальной отчетности акции AMD взлетели до рекордных высот





Как известно, AMD сейчас находится на коне и непохоже, что в ближайшее время что-либо изменится. 7 июля компания выпустила на рынок новые 7-нм продукты (настольные процессоры Ryzen 3000 и видеокарты Radeon RX 5700), которые получились весьма удачными и пользуются высоким спросом, если судить по первым сообщениям. В следующую среду, 24 июля, AMD опубликует отчет по итогам второго квартала финансового 2019 года, который обещает стать для компании весьма успешным. На фоне этих ожиданий и успешного запуска новинок акции AMD продолжают двигаться по восходящей траектории.

Незадолго до закрытия торгов на бирже NASDAQ 16 июля стоимость акций AMD выросла на 3,55% – до $34,39. Более того, в ходе торгов цена одной акции компании достигала $34,55, а после закрытия биржевой сессии рост продолжился. Если посмотреть ретроспективу, то за последние 13 лет дороже $34 акции AMD стоили в середине 2006 года. То есть, это максимальное значение более чем за 13 лет.

С начала 2019 года акции AMD уже подорожали на 75%, и пока нет никаких свидетельств того, что рост прекратится и тенденция сменится на противоположную. Все с точностью до наоборот. Некоторые аналитики прогнозируют, что к концу года стоимость акций вырастет минимум на 20%, а к весне — еще на 15%. Согласно прогнозу ведущего аналитика Nomura Instinet Дэвид Вонг, к концу года доля AMD в сегменте настольных процессоров вырастет с нынешних 17% до 20% и даже более. Будем держать руку на пульсе и обязательно дадим вам знать, как только что-либо изменится.

С полным отчетом AMD за второй квартал 2019 года можно будет ознакомиться 24 июля. AMD ранее прогнозировала квартальную выручку в пределах от $1,47 до $1,57 млрд, тогда как аналитики Уолл стрит ожидают значения в $1,52 млрд.

Источник: marketwatch