Первая ОС Apple с графическим интерфейсом (Lisa) станет доступна для бесплатной загрузки в следующем году

На этой неделе Музей компьютерной истории (CHM), расположенный в калифорнийской Кремниевой долине сообщил, что уже в 2018 году любой желающий сможет получить доступ к программной части компьютера Apple Lisa, выпущенного в 1983 году. Да, вы все правильно поняли, Apple разрешила выложить в открытый доступ исходный код ОС и программ для этого исторически важного ПК.

По словам сотрудника музея Эла Коссова, в рамках соответствующей инициативы опубликуют практически все, что нужно для запуска операционной системы. По сути, единственный недостающим компонентом станет словарь английского языка «Американское наследие», используемый для проверки орфографии в редакторе LisaWrite.

Само собой, разом установить LisaOS/MacWorks второй ОС в режиме DualBoot получится едва ли, поскольку она предназначена для процессора Motorola 68000 архитектуры CISC и имеет жесткие ограничения, связанные с адресацией памяти. Но, тем не менее, публикация исходного кода ОС имеет важное значение, поскольку сам продукт представляет огромную историческую ценность. Именно Lisa, по сути, ознаменовала переход от командной строки с клавиатурным вводом на интуитивно понятное взаимодействие с помощью мыши и пиктограмм. Для рынка ПК эти изменения, пожалуй, были равноценны появлению iPhone на рынке смартфонов.

Доступность исходного кода ОС Lisa позволит сохранить память о винтажном ПК даже после того, как последняя система перестанет работать, а также позволит получить представление о том, что тогда думали инженеры Apple.

Источник: Engadget