Первое изображение обновленной раскладушки Motorola Razr 2020

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На прошлой неделе Samsung представила обновленную раскладушку Galaxy Z Flip 5G — с SoC Snapdragon 865+ и двумя новыми вариантами расцветки. Судя по всему, вскоре бренд Motorola, принадлежащий китайской компании Lenovo, который в прошлом году выпустил переиздание культовой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном, поступит аналогичным образом. Первое изображение (увы, его качество весьма посредственное) обновленного Motorola Razr 2020 на своей страничке в социальной сети Twitter опубликовал известный инсайдер Эван Блэсс.

Как видим, показанный на этом изображении потенциальный Motorola Razr 2020 в целом сохранила и дизайн — с вырезом и «подбородком», хотя и несколько уменьшенным, и размеры оригинального Motorola Razr 2019. В то же время сканера отпечатков пальцев в выступе под экраном больше не видно. То есть, он либо встроен в экран, либо находится на боковой грани.

Сообщается, что устройство проходит под кодовым названием Odyssey и может выйти на рынок под коммерческим названием Motorola Razr 5G. Аппаратным базисом выступит среднеуровневая SoC Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G.

По предварительным данным, основной внутренний экран останется прежним — P-OLED Flex View диагональю 6,2 дюйма разрешением 2142х876 пикселей (21:9), как и наружный — Quick View G-OLED диагональю 2,7 дюйма. Емкость аккумулятора возрастет с 2510 до 2845 мА•ч. Также ожидаются улучшения по части камер: в основной — 48-мегапиксельный сенсор Samsung GM1 вместо 16-мегапиксельного, а разрешение фронтальной повысится с 5 до 20 Мп.

Увы, подробностей о сроках выхода и цене пока нет.

В Украине рекомендованная цена на оригинальную раскладушку Motorola Razr составляет впечатляющие 50 000 грн.

Источник: Twitter