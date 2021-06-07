Первые официальные рендеры Honor 50 демонстрируют такой же дизайн основной камеры, как у Huawei P50





Бренд Honor опубликовал на официальных страничках в Weibo и Twitter первые качественные изображения смартфона Honor 50, чья презентация запланирована на 16 июня.

Первое, что бросается в глаза — основной блок камер оформлен, как у грядущего флагманского камерофона Huawei P50. То есть, модули разнесены по двумя отдельным круглым секциям с левой верхней части. Если присмотреться внимательнее, то можно разглядеть один крупный модуль в верхней секции и еще три со вспышкой — в нижней секции. У Huawei P50 модули сгруппированы немного по-другому: три камеры находятся в верхней секции, а в нижней — еще одна со вспышкой.

Сходство в дизайне и названиях Honor 50 и Huawei P50 представляется весьма забавным ввиду событий последнего времени. Напомним, в прошлом году Huawei продала бренд Honor, чтобы таким образом вывести его из-под американских санкций. С тех пор Huawei неоднократно заявляла, что бренд Honor больше не имеет к ней никакого отношения. С другой стороны, нельзя исключать, что финальный дизайн Honor 50 и Huawei P50 утвердили еще до «развода» Honor и Huawei. До недавнего времени считалось, что Honor 50 ознаменует возвращение сервисов Google на смартфоны бренда Honor. Но немецкое подразделение Honor удалило свой майский твит с подтверждением этий данных.

Honor в очередной раз покинул рынок Украины летом 2020 года, так что у нас новые смартфоны Honor официально продаваться не будут, разве что в будущем бренд снова вернется в Украину.