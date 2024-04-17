Майкл Дуглас просил Marvel «убить» его в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Актер, сыгравший Хэнка Пима в серии фильмов о Человеке-муравье, требовал «фантастической смерти» для своего персонажа — с большим количеством спецэффектов.

«Я просил смерти в третьем фильме. Хотел, чтобы она была серьезной с этими всеми спецэффектами», — сказал Дуглас (через Entertainment Weekly). «Должен быть какой-то фантастический способ, с помощью которого я могу уменьшиться до размера муравья и взорваться, что бы это ни было. Хочу использовать все эти эффекты. Но это было в последнем фильме, не думаю, что я собираюсь появиться в четвертом».

На самом деле Хэнк Пим пережил события третьего фильма, но, похоже Дуглас, не заинтересован в возвращении в киновселенную Marvel. Актер играл персонажа во всех трех фильмах о «Человеке-муравье», а также ненадолго появился в финальных «Мстителях».

Сама студия на данный момент не делала никаких объявлений относительно будущего франшизы «Человек-муравей». Последний фильм стал одной из двух крупных кассовых катастроф 2023 года (наряду с «Марвелами») для Marvel — он завершил мировой прокат, так и не достигнув отметки в $500 млн «Человек-муравей и Оса: Квантомания» должна была начать пятую фазу MCU, также представив злодея Канга Завоевателя в исполнении Джонатана Мейджорса — студии впоследствии пришлось распрощаться с актером после того, как его признали виновным в преследовании и нападении на бывшую девушку.

Исполнитель роли Скотта Лэнга (Человека-муравья) Пол Радд ранее сказал Insider, что «понятия не имеет», как выглядит его будущее в MCU.