Первые реакции на фильм-антиутопию "Долгая прогулка": двухчасовая паническая атака, которая "разнесет" вам сердце

Кажется, фильм «Долгая прогулка» уж слишком впечатлил зрителей: в первых реакциях те рассыпаются в похвале, определяя его «как лучшую экранизацию Стивена Кинга» и «одну из самых эффектных лент года», что определенно должна принести «Оскар» молодым актерам.

Лорен Миличи из GamesRadar+ описала фильм как «двухчасовую паническую атаку», тогда как Айви Скотт из Inverse говорит, что лента «разбила ей сердце», а Купер Хоффман и Дэвид Джонсон «родились, чтобы ходить рядом друг с другом». Расс Милгельм из The Direct согласился с последним определением, добавив, что дуэт «определенно достоин Оскара», а сама «Долгая прогулка» является «невероятно мучительной, ужасной и травмирующей».

«Долгая прогулка» — это, безусловно, один из самых сильных эмоциональных ударов года», — написала Перри Немирофф из Collider. «Я читала эту книгу довольно много раз. Можно подумать, что я готова пережить темы истории и самые трогательные моменты. Нет. Я истощена — и фильм этого заслужил. Видно, что оригинальный материал был адаптирован кем-то, кто действительно понимает его».

это, безусловно, один из самых сильных эмоциональных ударов года», написала Перри Немирофф из Collider. «Я читала эту книгу довольно много раз. Можно подумать, что я готова пережить темы истории и самые трогательные моменты. Нет. Я истощена и фильм этого заслужил. Видно, что оригинальный материал был адаптирован кем-то, кто действительно понимает его». «Долгая прогулка» вас сокрушит. Точка», — утверждает цифровой координатор Lionsgate Ноа Левин. «Я не часто проливаю слезы во время фильма. Стивен Кинг в лучшей форме… и самой смертоносной. Джей Ти Моллнер и Фрэнсис Лоуренс — идеальный союз».

«В «Долгой прогулке» Купер Хоффман и Дэвид Джонсон демонстрируют безупречную, исключительную игру», — добавляет Кортни Говард из Variety. «Пронзительная, захватывающая, эмоциональная и провокационная, блестящая экранизация Стивена Кинга и один из лучших фильмов года. Выдающееся достижение, напоминающее «Чужих» и «Цельнометаллическую оболочку».

После всех этих слов стоит напомнить, что к первым реакциям следует относиться с долей скептицизма. Ранние показы имеют ограниченное количество зрителей, в основном из тех авторов, которые предоставляют надежные положительные мнения в соцсетях; тогда как более широкий круг критиков опубликует свои официальные рецензии через неделю-две. В то же время тесты показов «Долгой прогулки» в начале года прошли чрезвычайно хорошо, к тому же режиссером выступил создатель «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс, а сценарий адаптировал Джей Ти Моллнер, известный прошлогодним инди-хитом «Преследователь» с 95% на Rotten Tomatoes, поэтому, возможно, из этого таки получилось что-то интересное.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Напомним, что «Долгая прогулка» показывает антиутопическую Америку, где главным развлечением служит мероприятие с участием 50 подростков, которые должны непрерывно идти вдоль маршрута №1. Если участники остановятся или слишком медленно будут двигаться, то будут расстреляны. Тот, кто дойдет до финиша, получит приз на свой выбор.

Главные роли взяли на себя Купер Хоффман, Бен Ван, Джуди Грир, Гарретт Веринг, Роман Гриффин Дэвис, Чарли Пламмер и Дэвид Джонссон. Тогда как Марк Хэмилл появляется в роли антагониста — майора-психопата, который терроризирует участников шествия.

Голливуд пытался экранизировать историю Кинга в течение 40 лет: в 1988 году предложение получил Джордж А. Ромеро; в 2007-м права на экранизацию перешли к режиссеру «Побега из Шоушенка» Фрэнку Дарабонту; а одну из последних попыток предпринял Андре Овредал («Страшные истории для рассказа в темноте»). В конце концов воплотить эту идею в жизнь удалось лишь сейчас.

Мировая премьера фильма «Долгая прогулка» назначена на 12 сентября (в Украине днем раньше).

Источник: Games Radar, Word of Real