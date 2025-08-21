Новости Кино 21.08.2025 comment views icon

Первые реакции на фильм-антиутопию "Долгая прогулка": двухчасовая паническая атака, которая "разнесет" вам сердце

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Первые реакции на фильм-антиутопию "Долгая прогулка": двухчасовая паническая атака, которая "разнесет" вам сердце

Кажется, фильм «Долгая прогулка» уж слишком впечатлил зрителей: в первых реакциях те рассыпаются в похвале, определяя его «как лучшую экранизацию Стивена Кинга» и «одну из самых эффектных лент года», что определенно должна принести «Оскар» молодым актерам.

Лорен Миличи из GamesRadar+ описала фильм как «двухчасовую паническую атаку», тогда как Айви Скотт из Inverse говорит, что лента «разбила ей сердце», а Купер Хоффман и Дэвид Джонсон «родились, чтобы ходить рядом друг с другом». Расс Милгельм из The Direct согласился с последним определением, добавив, что дуэт «определенно достоин Оскара», а сама «Долгая прогулка» является «невероятно мучительной, ужасной и травмирующей».

  • «Долгая прогулка» это, безусловно, один из самых сильных эмоциональных ударов года», написала Перри Немирофф из Collider. «Я читала эту книгу довольно много раз. Можно подумать, что я готова пережить темы истории и самые трогательные моменты. Нет. Я истощена и фильм этого заслужил. Видно, что оригинальный материал был адаптирован кем-то, кто действительно понимает его».
  • «Долгая прогулка» вас сокрушит. Точка», — утверждает цифровой координатор Lionsgate Ноа Левин. «Я не часто проливаю слезы во время фильма. Стивен Кинг в лучшей форме… и самой смертоносной. Джей Ти Моллнер и Фрэнсис Лоуренс — идеальный союз».
  • «В «Долгой прогулке» Купер Хоффман и Дэвид Джонсон демонстрируют безупречную, исключительную игру», добавляет Кортни Говард из Variety. «Пронзительная, захватывающая, эмоциональная и провокационная, блестящая экранизация Стивена Кинга и один из лучших фильмов года. Выдающееся достижение, напоминающее «Чужих» и «Цельнометаллическую оболочку».

После всех этих слов стоит напомнить, что к первым реакциям следует относиться с долей скептицизма. Ранние показы имеют ограниченное количество зрителей, в основном из тех авторов, которые предоставляют надежные положительные мнения в соцсетях; тогда как более широкий круг критиков опубликует свои официальные рецензии через неделю-две. В то же время тесты показов «Долгой прогулки» в начале года прошли чрезвычайно хорошо, к тому же режиссером выступил создатель «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс, а сценарий адаптировал Джей Ти Моллнер, известный прошлогодним инди-хитом «Преследователь» с 95% на Rotten Tomatoes, поэтому, возможно, из этого таки получилось что-то интересное.

Дійсно «Довга хода»: акторів нової екранізації Стівена Кінга змусили ходити до 25 км на день

Напомним, что «Долгая прогулка» показывает антиутопическую Америку, где главным развлечением служит мероприятие с участием 50 подростков, которые должны непрерывно идти вдоль маршрута №1. Если участники остановятся или слишком медленно будут двигаться, то будут расстреляны. Тот, кто дойдет до финиша, получит приз на свой выбор.

Перші реакції на фільм-антиутопію "Довга хода": двогодинна панічна атака, що "розтрощить" вам серцеПерші реакції на фільм-антиутопію "Довга хода": двогодинна панічна атака, що "розтрощить" вам серце

Главные роли взяли на себя Купер Хоффман, Бен Ван, Джуди Грир, Гарретт Веринг, Роман Гриффин Дэвис, Чарли Пламмер и Дэвид Джонссон. Тогда как Марк Хэмилл появляется в роли антагониста — майора-психопата, который терроризирует участников шествия.

Перші реакції на фільм-антиутопію "Довга хода": двогодинна панічна атака, що "розтрощить" вам серцеПерші реакції на фільм-антиутопію "Довга хода": двогодинна панічна атака, що "розтрощить" вам серце

Голливуд пытался экранизировать историю Кинга в течение 40 лет: в 1988 году предложение получил Джордж А. Ромеро; в 2007-м права на экранизацию перешли к режиссеру «Побега из Шоушенка» Фрэнку Дарабонту; а одну из последних попыток предпринял Андре Овредал («Страшные истории для рассказа в темноте»). В конце концов воплотить эту идею в жизнь удалось лишь сейчас.

Мировая премьера фильма «Долгая прогулка» назначена на 12 сентября (в Украине днем раньше).

Источник: Games Radar, Word of Real

