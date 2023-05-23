Первые рендеры iPhone 16 Pro Max демонстрируют увеличенный дисплей 6,9 дюйма

До ожидаемого выхода iPhone 15 еще несколько месяцев, но в сети уже появляются ранние сведения о серии iPhone 16 следующего года. По слухам, в следующем году Apple намерена увеличить размеры экрана как iPhone 16 Pro, так и iPhone 16 Pro Max.

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Предполагается, что в случае iPhone 15 Pro Max компания Apple откажется от брендинга Ultra, а серия iPhone 16 Pro может перенять его. Это будет соответствовать тому, что Apple сделала с Apple Watch Ultra в прошлом году.

Новые CAD-файлы демонстрируют более крупную модель iPhone 16 Pro, которая, возможно, получит название iPhone 16 Ultra. Предполагается, что она будет иметь экран диагональю примерно 6,9 дюйма, а размеры корпуса увеличатся. Аппарат заметно выше, но ширина увеличится незначительно. Рендеры показывают, как Apple планирует увеличить размер экрана iPhone 16 Pro Max, максимально сохраняя при этом общий форм-фактор, насколько это физически возможно.

Размеры

iPhone 16 Ultra (приблизительно)

Ширина: 77,2 мм

Высота: 165,0 мм

Размер экрана: 6,9 дюйма

iPhone 15 Pro Max (приблизительно)

Ширина: 76,7 мм

Высота: 159,8 мм

Размер экрана: 6,7 дюйма

iPhone 16 Pro

Аналитики Минг-Чи Куо и Росс Янг сообщили, что меньшая модель также увеличится в размерах. Янг сказал, что размер экрана составит примерно 6,3 дюйма. Также эта модель получит перископический телефото модуль, которого не будет в устройстве этого года iPhone 15 Pro.

На данный момент несколько авторитетных источников подтвердили, что линейка iPhone 16 Pro получит более крупные дисплеи. Однако нужно учитывать, что до выхода устройств серии iPhone 16 ещё больше года, и нынешние решения ещё могут быть не окончательными.

Источник: 9to5mac