Samsung Exynos 2600 получит охладитель внутри чипа

В следующем поколении чипов Exynos 2600 компания Samsung планирует внедрить технологию Heat Pass Block. Она создана для того, чтобы значительно улучшить отвод тепла от чипа и, как следствие, повысить его производительность.

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По последним данным отраслевых источников, подразделение разработки чипов Samsung впервые планирует интегрировать в чипы Exynos 2600 новый компонент — Heat Pass Block (HPB). По сути, это обычный радиатор (скорее всего медный), который располагается внутри чипа. Концепция не новая, так как похожий подход применялся к монтажу оперативной памяти в предыдущих моделях Exynos.

Оба компонента (HPB и DRAM) будут размещаться над процессорной логикой Exynos 2600 и будут запаковываться в один чип с помощью технологии Fan-out Wafer Level Packaging. Последняя, в свою очередь, предполагает монтаж чипа не в стандартный корпус, а сразу в пластиковую или эпоксидную подложку.

Несложно догадаться, что дополнительный радиатор внутри Exynos 2600 обеспечит более эффективный отвод тепла от всех горячих компонентов чипа. А учитывая появление новых высокопроизводительных конкурентов, таких как Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 новый инженерный подход может стать решающим для сохранения конкурентоспособности Samsung. Напомним, что прототип Samsung Exynos 2600 уже «засветился» в синтетических бенчмарках с довольно неплохими результатами.

Источник: Wccftech