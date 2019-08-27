Первый блин — комом. SpaceX снова попытается запустить Starhopper с подъемом на 150 метров в ближайшие 24 часа





Месяц назад, 26 июля, SpaceX провела первые летные испытания Starhopper — уменьшенного прототипа второй ступени универсальной ракетной системы для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе. После первого прыжкового испытания на высоту около 20 метров Илон Маск пообещал второй прыжок на высоту около 200 метров через неделю или две. В ночь с 26 на 27 августа SpaceX предприняла несколько попыток запустить Starhopper во второй раз, но, увы, в этот раз «водонапорная башня» Илон Маска не взлетела.

В заключительном твите, посвященном тестовому запуску Starhopper на 150 метров, Илон Маск сообщил, что необходимо проверить зажигатели. В следующий раз SpaceX запустить Starhopper на 150 метров уже в ближайшие 24 часа.

Напомним, что свой первый тестовый полет на 20 метров Starhopper тоже совершил не с первой попытки (а с третьей, в первый раз произошло обширное возгорание метана вне сопла двигателя, во второй — испытания пришлось прервать перед самым запуском). Иными словами, никаких особых проблем у Starhopper нет и подобного рода мелкие накладки — обычное дело в таких случаях.

Как отмечалось выше, Starhopper представляет собой уменьшенный прототип верхней ступени. Starhopper предназначен для тестовых cуборбитальных полетов с целью отработки технологий взлета и посадки по программе, аналогичной той, что использовалась для Grasshopper во время разработки Falcon 9. Диаметр у Starhopper такой же, как планируется у финальной версии — 9 м, но по высоте он ниже и оборудован всего одним двигателем, хотя изначально SpaceX планировала установить три двигателя Raptor. У полноценной второй ступени будет шесть двигателей.

Кроме Starhopper SpaceX создает еще два прототипа второй ступени, которые уже будут конструкционно близкими к эксплуатационной версии. Что интересно, их создают две разные команды инженеров SpaceX во Флориде и Техасе. Они будут оснащены шестью двигателями, теплозащитой и получат полноразмерный корпус с заостренной обтекаемой формой. Один из них должен совершить первый полет с подъемом на высоту 20 километров и возвращением на землю до конца 2019 года.

Источник: Илон Маск Twitter