Фэнтезийный фильм «В потерянных землях» Джорджа Мартина заработал в прокате менее 10% своего бюджета

Долгожданная экранизация рассказа Джорджа Мартина «В потерянных землях» официально провалилась в прокате, собрав всего $6 млн по всему миру — менее 10% от производственного бюджета фильма в $55 млн, по данным Collider.

Что интересно, на стримингах ситуация несколько иная — после релиза в цифре «В потерянных землях» возглавил чарты просмотров на Prime Video. Впрочем зрительские оценки на сайтах-агрегаторах рецензий от этого не улучшились: к примеру, на Rotten Tomatoes фильм получил всего 48% от аудитории.

В центре сюжета фильма «В потерянных земля» — могущественная ведьма Серая Элис (Мила Йовович), которая путешествует по опасным землям в поисках фантастической силы, способной превратить человека в оборотня, в компании с таинственным проводником Бойзом (Дэйв Батиста). Срежиссировал фильм муж Йовович Пол В. С. Андерсон, а продюсером выступает его коллега по «Обители зла» Джереми Болт. Режиссер в предыдущих интервью смело заявлял, что его экранизация содержит «все, что любят фаны «Игры престолов»», а также получила высокую оценку от Джорджа Мартина.

Собственно рецензии профильных изданий мало чем отличаются от реакции аудитории: провальные 25% на Rotten Tomatoes и критика за некачественные спецэффекты, сомнительный монтаж и иногда неудачную игру актеров.

«Все здесь ощущается как нечто абсолютно искусственное и шаблонное, как будто история существует внутри кат-сцен, опять же, какой-то заурядной видеоигры» — из рецензии кинообозревателя ITC Дениса Федорука. «»В потерянных землях» надо было выпускать где-то в 2007-м, желательно прямо на DVD, а не на больших экранах в эпоху всемогущих стриминговых сервисов и постапокалиптических историй с монстрами уровня «»Одних из нас»».

Фильм «В потерянных землях» доступен для просмотра на Megogo, но даже в подписке за него попросят дополнительные деньги. Учитывая отзывы, которые не получили ни одного положительного комментария, это точно не то, что стоит вашего внимания.