«Наши лучшие дни впереди». Пэт Гелсинджер вступил в должность генерального директора Intel

15 февраля ветеран полупроводниковой индустрии Пэт Гелсинджер стал восьмым генеральным директором Intel, формально вступив в должность после назначения в прошлом месяце.

Что примечательно, Пэт Гелсинджер был первым техническим директором (CTO) Intel до 2009 года (он причастен к разработке оригинального процессора 80486 и разработке стандартов USB и Wi-Fi), а с 2012 года возглавлял компанию VMWare, специализирующуюся на разработке софта для виртуализации. В роли нового CEO главной задачей Гелсинджера станет завершение превращения Intel из производителя процессоров в технологическую корпорацию широкого профиля. В 2019 году Пэт Гелсинджер был признан лучшим CEO в США по версии портала Glassdoor.

«‎Вступая в должность генерального директора, хоча сказать, что очень рад предоставленной возможности встать во главе этой легендарной компании, сыгравшей ключевую роль в развитии каждого технологического аспекта, и в будущем вернуть ей былое величие. Я твердо убежден, что у Intel есть кладезь кадров, технологий, и, в конце концов, у этой компании в ДНК — быть этим технологическим лидером ради [светлого] будущего. Как технический специалист и компьютерный энтузиаст, я тронут до глубины души предоставленной мне возможности стать лидером этой компании, способствовать ее развитию и вместе писать историю. Наши лучшие дни впереди». Пэт Гелсинджер генеральный директор Intel

На недавнем финансовом отчете Пэт Гелсинджер заявил, что «приятно удивлен» достигнутым прогрессом по освоению техпроцесса 7 нм, и выразил уверенность, что «большая часть» продукции Intel в 2023 году будет выпускаться на собственных заводах компании. Удастся ли в конечном итоге Гелсинджер ускорить освоение новых литографических технологий и вывести Intel из стагнации, время покажет.

Еще до вступления в должность Гелсинджер обратился к сотрудникам и установил одной из главной целей — догнать и перегнать Apple. А в первых числах февраля Intel развернул рекламную кампанию Go PC («переходи на ПК») с высмеиванием недостатков ноутбуков MacBook с ARM-чипами M1, которая, что весьма иронично, копирует легендарную рекламную кампанию «Mac vs PC», где Apple высмеивала недостатки Windows-компьютеров.