Планы AMD и Intel по выпуску новых чипов и платформ на 2018 год

Компания Bluechip, работающая в сфере IT-дистрибуции, случайно пролила свет на планы Intel и AMD на оставшуюся часть этого года. Тем самым, удалось получить сведения о некоторых продуктах, чьё существование ещё недавно было туманным. Эти сведения удалось раздобыть из вебинара, который Bluechip организовала для партнёров.

Итак, если верить полученной информации, компания AMD планирует выпустить в июне новую платформу Z490, а в июле будет представлен чипсет B450. На август запланировано появление процессоров Threadripper второго поколения и сопутствующей обновлённой платформы X399.

Что касается компании Intel, то на третий квартал запланирована презентация чипсета Z390. Скорее всего, это произойдёт уже после выставки Computex. Что интересно, в четвёртом квартале мы наконец увидим 8-ядерные процессоры Coffee Lake, а партнёры компании получат эти чипы в своё распоряжение уже в июне. После этого можно ожидать появления утечек с характеристиками этих устройств.

Источник: techpowerup