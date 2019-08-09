PocketBook начал продавать электронные книги в Украине (90% контента на украинском языке), следующие на очереди — Германия и другие страны Европы

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Компания PocketBook планирует начать продажи электронного контента в странах Европы, выбрав в качестве первого шага запуск обновленного украинского магазина pocketbook.ua. На данный момент в онлайн-магазине представлены несколько тысяч электронных книг, при этом порядка 90% контента — на украинском языке.

Подобные платформы, где будет собрано все необходимое для электронного чтения, скоро будут запущены в странах Европы. Следующей страной, где будет запущена аналогичная платформа, станет Германия.

При выборе контента будут учитывать интересы читателей в каждой конкретной стране. Каталог контента разбит на категории, что упрощает навигацию и поиск нужной книги. Художественная литература, фантастика, детективы, детская литература: даже не зная, что почитать, пользователь сможет подобрать себе интересную книгу, пользуясь одной из десятка доступных категорий.

В перспективе новый магазин PocketBook появится на ридерах в виде нативного приложения. Однако при этом компания не планирует строить закрытую систему наподобие Amazon Kindle и ограничивать пользователей возможностью покупки только в одном магазине.

Напомним, что на счету швейцарской компании PocketBook с украинскими корнями десятки выпущенных моделей ридеров и облачный сервис для чтения PocketBook Cloud, так что решение начать продажу контента было достаточно логичным.

Источник: PocketBook