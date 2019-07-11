Подтверждено FCC: смартфон Samsung Galaxy Note10 станет первой моделью линейки без стандартного разъема 3,5 мм
На фото показана актуальна модель Samsung Galaxy Note9
Официальные рендеры грядущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note10, которые мы рассматривали сегодня утром, подтвердили отсутствие у новых моделей физической кнопки для вызова виртуального помощника Bixby, но оставили открытым вопрос касательно стандартного разъема для наушников. Но вот сейчас в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) были обнаружены документы по итогам сертификационных испытаний смартфонов Galaxy Note10. Среди них есть живые снимки старшей модели Galaxy Note10+, которые позволяют однозначно ответить на этот вопрос.
Как можно видеть, смартфон Samsung Galaxy Note10+ лишен стандартного разъема для наушников и единственным вариантом проводного подключения последних является порт USB-C, который можно увидеть на нижнем торце вместе с отверстием микрофона, решеткой динамика и слотом для стилуса S-Pen. Более компактная модель пока не показалась на живых фото, но крайне маловероятно, что она будет отличаться от старшей в этом плане. Таким образом, Galaxy Note10 станет первой моделью линейки без стандартного разъема 3,5 мм. Но слухи указывают, что в качестве своего рода компенсации Samsung готовит новые наушники c интерфейсом подключения USB-C, которые будут входить в комплект поставки. Предположительно, это будет модель AKG с активной системой шумоподавления.
Согласно измерениям, проведенным FCC при сертификационных испытаниях, длина и ширина Galaxy Note10+ составляют, соответственно, 162,5 и 77,6 мм. Диагональ корпуса с учетом рамок — 177,8 мм, а диагональ экрана – 170,1 мм. Смартфон поддерживает новейший Wi-Fi 6 или 802.11ax, а также Bluetooth 5.0 и LTE. Но это, в общем-то, и так ожидаемо. Версия с 5G пока в сертификационных документах регулятора отсутствует.
Источник: sammobile