Показал ворованный код! Демонстрация экрана во время звонка привела к иску против Nvidia

Мохаммад Монируззаман ошибочно продемонстрировал исходный код, который он украл у бывшего работодателя, во время звонка в Teams. Об инциденте стало известно из иска, поданного его бывшим работодателем, компанией автомобильных технологий Valeo, к Nvidia — компании, к которой перешел Монируззаман, и обвиняет ее в том, что она извлекла выгоду от похищенных коммерческих тайн.

Nvidia провела большую часть десятилетия, пытаясь выйти на автомобильный рынок, передает The Verge. Valeo утверждает, что Монируззаман «загрузил без разрешения весь исходный код передовых систем парковки и помощи при управлении автомобилем Valeo» в начале 2021 года, а также «десятки документов Valeo Word, презентаций PowerPoint, PDF-файлов и таблиц Excel, объясняющих разные аспекты технологии» перед тем, как присоединиться к Nvidia в августе того же года.

О возможной краже стало известно в марте следующего года, когда сотрудники Nvidia и Valeo вместе работали над общим проектом для неназванного производителя автомобильных запчастей. Nvidia выиграла контракт на разработку программного обеспечения для проекта, в то время как Valeo предоставляла оборудование для ультразвуковых датчиков. В иске утверждается:

8 марта 2022 года была запланирована одна из таких видеоконференций. Господин Монируззаман, работающий сейчас в Nvidia, принял участие в видеоконференции… и показал экран своего компьютера во время разговора. Однако когда он свернул презентацию PowerPoint, которой делился, он показал один из файлов исходного кода Valeo, открытых на своем компьютере. Воровство г-на Монируззамана было настолько дерзким, что путь к файлу на его экране еще читался как ValeoDocs. Участники видеоконференции из Valeo сразу узнали исходный код и сделали снимок экрана, прежде чем господина Монируззамана предупредили об его ошибке. К тому времени было слишком поздно заметать следы.

Далее в иске говорится, что немецкая полиция «обнаружила документацию и оборудование Valeo, прикрепленные к стенам домашнего офиса г-на Монируззамана» во время обыска в его доме в рамках уголовного расследования, и что программное обеспечение и документы Valeo были найдены на его компьютере. , когда его изъяли следователи. Монируззаман признался в краже программного обеспечения Valeo на допросе в немецкой полиции, говорится в иске.

Юридическая фирма, представляющая интересы Nvidia, заявила, что компания «не заинтересована в коде Valeo или его предполагаемых коммерческих тайнах и предприняла немедленные конкретные шаги по защите заявленных прав вашего клиента». Монируззаман сообщил Nvidia, что исходный код хранился только локально на его ноутбуке и не передавался другим сотрудникам Nvidia.