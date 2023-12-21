Porsche и Aston Martin первыми получат иммерсивный Apple CarPlay следующего поколения

Apple заявила, что до конца 2023 года мы получим анонсы автомобилей со следующим поколением беспроводного CarPlay, а сегодня она представила макеты интерфейса, стилистически мимиктирующего под приборные панели Porsche и Aston Martin. Новая система стремится в корне изменить все дисплеи данного транспортного средства.

Тема отличается для каждого автопроизводителя, а система предоставляет CarPlay доступ к функциям автомобиля, например дисплей приборной панели, радио и настройки температуры. В варианте Porsche – трехциферблатная панель со спидометром слева и обои, выполненные в стиле «гусиная лапка», как на сиденьях.

В макете Aston Martin (на главном фото) медиадисплей находится в центре, окруженный спидометром и тахометром, и выделенный фирменным зеленым цветом бренда. Данные, касающиеся вождения, поступают от датчиков автомобиля напрямую, даже когда iPhone запускает приложения, с примечанием Apple, что телефон не хранит и не отслеживает поступающую от автомобиля информацию.

Эта функция была анонсирована на конференции для разработчиков Apple WWDC в 2022 году, а на том же мероприятии этого года компания попросила разработчиков подготовиться к новой системе, которая добавляет сочетание с определенными ключами от автомобиля, упрощенный процесс подключения, улучшенный Siri, передает The Verge.