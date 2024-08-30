Новости IT-бизнес 30.08.2024 в 20:57 comment views icon

«Последний день AnandTech»: известный сайт обзоров компонентов ПК закрывается после 27 лет работы

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Андрій Русанов

Автор сайта

«Последний день AnandTech»: известный сайт обзоров компонентов ПК закрывается после 27 лет работы

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Сайт AnandTech, который знают все, кто интересовался процессорами компонентами настольных ПК последние 27 лет, прекращает работу. «Сегодня последний день публикации AnandTech», — пишет главный редактор Райан Смит.

AnandTech создан Анандом Лалом Шимпи в 1997 году. Основатель покинул техническую журналистику 10 лет назад.

«Останній день AnandTech»: відомий сайт оглядів компонентів ПК закривається після 27 років роботи
Ананд Лал Шимпи в 1998 году

Первой публикацией сайта стал обзор процессора AMD K6, а последней — обзор AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. На сайте также есть форум с более 400 тыс. пользователей и более 40 млн сообщений.

«Останній день AnandTech»: відомий сайт оглядів компонентів ПК закривається після 27 років роботи
Райан Смит и Ананд Лал Шимпи

«За последнюю четверть века многое изменилось — в 1997 году NVIDIA еще даже не ввела термин «графический процессор» — и нам посчастливилось наблюдать, как мир аппаратного обеспечения продолжает развиваться в течение этого периода. Мы перешли от коробчатых настольных компьютеров и ноутбуков, которые сегодня мы бы милосердно классифицировали как портативные настольные компьютеры, к карманным компьютерам, и даже самое дешевое бюджетное устройство позорит самый быстрый ПК 1997 года».

«Однако мало что длится вечно, и рынок технической журналистики уже не тот, каким был раньше, и никогда не будет снова. Итак, AnandTech пора завершить свою работу и позволить следующему поколению технических журналистов занять свое место во времени».

Сайт и его содержимое некоторое время никуда не денутся — издатель Future PLC будет поддерживать его в течение неопределенного срока. Материалы AnandTech можно рассматривать как подробное и авторитетное справочное пособие. Форум тоже будет работать. В качестве альтернативы Райан Смит порекомендовал Tom’s Hardware, где работают многие бывшие журналисты AnandTech.

Хотя Райан Смит не указал причин закрытия AnandTech, кое о чем можно догадаться. Читатели заметили расширение тематики ITC.UA от компьютеров и гаджетов до кино, сериалов, науки и тому подобное. Если взять обычную публикацию о компьютерном «железе», или даже успешную публикацию, она вряд ли соберет столько просмотров, как высказывания Стивена Кинга, айтишник, которого поймали на границе или практически любая новость о сериале «Властелин колец» Властелин колец». Если говорить о вредные косметические процедуры или ядро Земли — цифры вообще космические.

Количество просмотров каждого материала можно увидеть над его заголовком и сравнить самостоятельно. Современного читателя интересует более широкий взгляд на жизнь, работу, технику и развлечения. Огромная популярность компьютерных компонентов 20 лет назад уменьшилась с распространением ноутбуков, смартфонов, игровых консолей. Люди перестали копаться в технике, читателей интересует ее удобное использование: работа, просмотр фильмов, игры. Вычислительные устройства стали мощными, разница в производительности — не такой драматичной, как была когда-то. Впрочем, редакция ITC.UA будет продолжать публиковать самые интересные новости о процессорах, видеокартах и других компонентах, а также интересные обзоры техники. — Андрей Русанов.

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Источник: AnandTech

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