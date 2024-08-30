«Последний день AnandTech»: известный сайт обзоров компонентов ПК закрывается после 27 лет работы

Сайт AnandTech, который знают все, кто интересовался процессорами компонентами настольных ПК последние 27 лет, прекращает работу. «Сегодня последний день публикации AnandTech», — пишет главный редактор Райан Смит.

AnandTech создан Анандом Лалом Шимпи в 1997 году. Основатель покинул техническую журналистику 10 лет назад.

Первой публикацией сайта стал обзор процессора AMD K6, а последней — обзор AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. На сайте также есть форум с более 400 тыс. пользователей и более 40 млн сообщений.

«За последнюю четверть века многое изменилось — в 1997 году NVIDIA еще даже не ввела термин «графический процессор» — и нам посчастливилось наблюдать, как мир аппаратного обеспечения продолжает развиваться в течение этого периода. Мы перешли от коробчатых настольных компьютеров и ноутбуков, которые сегодня мы бы милосердно классифицировали как портативные настольные компьютеры, к карманным компьютерам, и даже самое дешевое бюджетное устройство позорит самый быстрый ПК 1997 года». «Однако мало что длится вечно, и рынок технической журналистики уже не тот, каким был раньше, и никогда не будет снова. Итак, AnandTech пора завершить свою работу и позволить следующему поколению технических журналистов занять свое место во времени».

Сайт и его содержимое некоторое время никуда не денутся — издатель Future PLC будет поддерживать его в течение неопределенного срока. Материалы AnandTech можно рассматривать как подробное и авторитетное справочное пособие. Форум тоже будет работать. В качестве альтернативы Райан Смит порекомендовал Tom’s Hardware, где работают многие бывшие журналисты AnandTech.

Хотя Райан Смит не указал причин закрытия AnandTech, кое о чем можно догадаться. Читатели заметили расширение тематики ITC.UA от компьютеров и гаджетов до кино, сериалов, науки и тому подобное. Если взять обычную публикацию о компьютерном «железе», или даже успешную публикацию, она вряд ли соберет столько просмотров, как высказывания Стивена Кинга, айтишник, которого поймали на границе или практически любая новость о сериале «Властелин колец» Властелин колец». Если говорить о вредные косметические процедуры или ядро Земли — цифры вообще космические.

Количество просмотров каждого материала можно увидеть над его заголовком и сравнить самостоятельно. Современного читателя интересует более широкий взгляд на жизнь, работу, технику и развлечения. Огромная популярность компьютерных компонентов 20 лет назад уменьшилась с распространением ноутбуков, смартфонов, игровых консолей. Люди перестали копаться в технике, читателей интересует ее удобное использование: работа, просмотр фильмов, игры. Вычислительные устройства стали мощными, разница в производительности — не такой драматичной, как была когда-то. Впрочем, редакция ITC.UA будет продолжать публиковать самые интересные новости о процессорах, видеокартах и других компонентах, а также интересные обзоры техники. — Андрей Русанов.

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Источник: AnandTech

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