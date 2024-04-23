Потеря Apple — выигрыш для Huawei. Продажи iPhone в Китае обвалились на 19%, тогда как местный бренд фиксировал рост на 70%

Apple сталкивается со все более сильной конкуренцией в Китае — в частности, со стороны отечественного производителя смартфонов Huawei.

Согласно данным Counterpoint, продажи iPhone упали более чем на 19% в первые три месяца 2024 года, тогда как продажи смартфонов Huawei за это же время выросли на 69,7%. Такие показатели во многом обусловлены запуском Huawei Mate 60 с высококачественным чипом, поддерживающим 5G.

С 2019 года США ввели санкции против китайской компании, заблокировав доступ к важным технологиям и почти уничтожив ее бизнес смартфонов. Теперь Huawei вернулась и сейчас является четвертым по величине производителем смартфонов в Китае (Apple пока на третьем месте).

«Продажи Apple снизились в течение квартала, поскольку возвращение Huawei непосредственно повлияло на компанию в премиум-сегменте», — сказал Иван Лам, старший исследовательский аналитик Counterpoint Research. «Кроме того, спрос на замену Apple несколько снизился по сравнению с предыдущими годами».

Лам добавляет, что производитель iPhone все еще может увидеть восстановление в Китае с выпуском флагманских устройств в новых цветах, запуском агрессивных скидок и внедрением ИИ-функций в смартфоны (их обещают представить на WWDC в июне).

Если учитывать общую картину по продажам смартфонов в Китае, то они выросли на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Counterpoint ожидает, что функции искусственного интеллекта, встроенные в телефоны китайских производителей смартфонов, будут стимулировать восстановление спроса на новые мобильные телефоны. Xiaomi и Oppo интегрировали процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, предназначенный для приложений ИИ, в свои последние флагманские телефоны. Тем временем Honor продемонстрировала в своем последнем флагманском смартфоне Magic 6 Pro функцию, которая позволяет управлять автомобилем с помощью глаз.

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