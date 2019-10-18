Появились первые полноценные тесты производительности Intel Core i9-9900KS, и они не впечатляют





Ресурс Tom’s Hardware получил в своё распоряжение ещё не вышедший официально процессор Intel Special Edition Core i9-9900KS и провёл с ним серию тестов.

Сама Intel нескромно называет Core i9-9900KS «лучшим в мире игровым процессором». Устройство является частично улучшенной модификацией чипа Core i9-9900K (3,6/5,0 ГГц). В случае Core i9-9900KS частотная формула составляет 4,0/5 ГГц. Однако новинка выполнена на более новом степпинге R0 (в отличие от P0 в случае Core i9-9900K), который устраняет выявленные аппаратные уязвимости. Судя по всему, новый степпинг не пошёл на пользу процессору, так как в некоторых задачах наблюдается незначительное снижение показателя количества выполняемых операций за такт – около 5%. Очевидно, компенсировать эти потери призвана более высокая рабочая частота. Устройство также отличается увеличенным до 127 Вт теплопакетом (против 95 Вт у Core i9-9900K). Прочие характеристики не претерпели изменений. Новый чип содержит те же 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, интегрированное графическое ядро UHD Graphics 630, поддерживает технологию Hyper-Threading.

Процессор Intel Special Edition Core i9-9900KS удалось без труда разогнать до частоты 5,2 ГГц при повышении напряжения vCore до 1,36 В. В таком режиме энергопотребление в стресс-тесте возросло до 180 Вт. И это хороший показатель с учётом того, что чип Core i9-9900K потреблял около 200 Вт при более скромной частоте 5,0 ГГц.

Что касается синтетических тестов, то процессор Core i9-9900KS заметно опережает предшественника Core i9-9900K, особенно это заметно в разгоне. Также новинка опережает конкурента в лице Ryzen 7 3700X, но существенно уступает процессору Ryzen 9 3900X.

В играх чип Core i9-9900KS показал, что Intel не зря называет его «лучшим в мире игровым процессором». Он уверенно опережает всех участников сравнительного теста в показателе средней частоты кадров. В связке с дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080 Ti в разрешении Full HD новинка обеспечивает частоту, близкую к 200 кадрам в секунду. Однако его отрыв от предшественника нельзя назвать значительным.

Как ожидается, новый процессор Intel Special Edition Core i9-9900KS поступит в продажу на протяжении нескольких ближайших недель. Его официальный анонс, вероятно, состоится 28 октября. По слухам, рекомендованная розничная цена этого чипа составит около $550-560.

Источник: Tom’s Hardware