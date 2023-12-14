Предохранитель в AMD Threadripper 7000, перегорающий при разгоне, не ведет к потере гарантии, несмотря на сообщения BIOS – официально

Энтузиасты обнаружили в процессорах AMD Threadripper 7000 хардварный предохранитель, который перегорает при попытке разгона процессора. Сообщение в BIOS при попытках разгона предупреждает о потере гарантии, поэтому оверклокеры заключили, что такие попытки приводят к полной потере гарантии на чип. Но AMD ответила, что это не так – гарантия перестает распространяться только на повреждения в результате разгона.

Внимание к проблеме привлек пользователь X Дэвид Хуанг, опубликовавший скриншот с сообщением «Режим разгона теперь будет постоянно включен для этого процессора, что фактически аннулирует гарантию, как указано ранее».

Такие сообщения – только особенность BIOS. В AMD ответили, что компания работает со своими партнерами, чтобы очистить какие-либо предупреждающие сообщения ODM BIOS, поскольку они не отражают официальную позицию компании относительно разгона Ryzen Threadripper Pro 7000 или других процессоров.

«Процессоры серии Threadripper 7000 содержат предохранитель, который перегорает, когда включен разгон. Чтобы было понятно, перегорание этого предохранителя не аннулирует вашу гарантию. Утверждение о том, что включение функции разгона/превышения напряжения приведет к аннулированию гарантии на процессор, неверны. Согласно стандартным условиям продажи AMD, гарантия исключает любые повреждения, вызванные разгоном/превышением напряжения процессора. Однако другие несвязанные проблемы все равно могут подвергаться гарантийному ремонту/замене», — пояснил представитель AMD для Tom’s Hardware.

Таким образом, разгон процессора Threadripper 7000 не приведет к потере гарантии – только повреждение, непосредственно вызванное разгоном. Как обычно, AMD не против разгона. Если бы это было так, производитель микросхем не рекламировал бы поддержку разгона как одну из особенностей платформ WRX90 и TRX50. Только OEM-системы официально не поддерживают разгон.

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Наличие секретных предохранителей не новость для процессоров AMD, особенно чипов HEDT и Pro для рабочих станций. Они уже были в некоторых процессорах Ryzen Threadripper Pro 5000 серии WX (Chagall).

Включение разгона навсегда уничтожит предохранитель, то есть AMD будет знать, что в какой-то момент пользователь разогнал процессор. Как всегда, гарантия AMD не распространяется только на повреждения, вызванные разгоном. Конечно, компания подробно не описывает, как именно она определяет повреждения из-за разгона. Также не было сообщений об отмене гарантии AMD на Threadripper 5000 из-за включения разгона.

Неизвестно, добавит ли AMD хардварный предохранитель к будущим потребительским процессорам Ryzen – сейчас там его нет.

Источник: Tom’s Hardware