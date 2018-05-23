Предполагаемые живые фото Xiaomi Redmi 6 демонстрируют наличие выреза вверху экрана и сдвоенную основную камеру

В декабре прошлого года Xiaomi представила смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus, которые первыми в семействе Redmi примеряли дисплеи нового модного нынче формата 18:9. Но вот сейчас в сети появились первые фотографии, на которых, предположительно, запечатлен преемник Redmi 5 (на заглавном фото) – Redmi 6. Само собой, существует высокая вероятность, что изображения могут оказаться поддельными, но это справедливо в отношении всех подобных утечек.

Судя по фото, перед нами прототип смартфона Xiaomi Redmi 6. При просмотре фото лицевой стороны первым делом в глаза бросается вырез в верхней части экрана, которого нет в актуальных моделях Redmi 5. При этом толщина рамки внизу экрана примерно такая же, как у нынешней модели. Сам по себе вырез, перекрывающий иконки информационной панели может вызвать сомнения, но не забываем – на фото прототип.

У Redmi 6 металлическая крышка с той же формой пластиковых вставок для антенн и сканер отпечатков пальцев в том же месте. А вот камера изменилась – она стала сдвоенной и переместилась от центра в левый верхний угол.

Слухи приписывают Redmi 6 экран HD+ диагональю 5,7 или 5,99 дюйма, SoC Snapdragon 625, 3 ГБ ОЗУ и ценник около $155.

Мы уже знаем, что на 31 мая Xiaomi наметила крупное мероприятие в Шэньчжэне, где точно покажут Xiaomi Mi 8 с новой оболочкой MIUI 10. Ранее были слухи, что в этот день дебютируют еще Xiaomi Mi 7 и Mi Band 3 на этом мероприятии пока под вопросом. Теперь к ним можно добавить еще и потенциальный анонс Redmi 6.

Источник: gizmochina