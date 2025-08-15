Представлен дизайн Pebble Time 2: часы E-ink будут стоить $255

Pebble готовится вернуться на рынок умных часов, и на этой неделе основатель бренда Эрик Мигиковски продемонстрировал финальный дизайн новой модели Pebble Time 2.

Еще в марте он показал предварительные эскизы и объявил о возрождении PebbleOS. Однако окончательная версия получила более выверенный и премиальный вид. Pebble Time 2 оснащен прямоугольным 1,5-дюймовым экраном и набором аппаратных кнопок: три расположены справа, одна — слева. Корпус выполнен из нержавеющей стали марки 316. Он доступен в черном и серебристом исполнении, а также в четырех цветовых вариантах.

Ключевая особенность Pebble Time 2 — цветной e-ink сенсорный дисплей вместо OLED, как в Apple Watch. Такой экран способен отображать 64 цвета и потребляет значительно меньше энергии, чем традиционные IPS или AMOLED панели. Поэтому автономность таких часов ожидается на уровне до 30 дней — это в разы больше, чем у большинства современных смарт-часов. Модель также получила многоцветную LED-подсветку, компас, два микрофона, встроенный динамик и водозащиту. Устройство содержит встроенный датчик сердечного ритма, поддерживает функции шагомера и отслеживания сна.

Смартчасы Pebble Time 2 с E-ink дисплеем поступят в продажу в декабре по цене $225.

История Pebble непростая: в 2016 году компания обанкротилась и была продана Fitbit, после чего выпуск запланированных Pebble Time 2 и Core 2 отменили. Сегодня Мигиковски стремится реализовать те проекты, которые тогда не увидели свет. В то же время он признает проблему для пользователей iPhone — из-за ограничений Apple сторонние часы не могут полностью повторить функциональность Apple Watch. Android в этом плане более открытый, поэтому владельцы смартфонов на этой платформе получат более широкие возможности. Мигиковски даже призвал потенциальных пользователей Pebble на iOS «громко высказываться» или же рассмотреть переход на Android, если для них важна максимальная интеграция. В прошлом году у Мигиговски возникла смелая идея: вернуть мир к более простым и дешевым умным часам, используя в качестве основы PebbleOS. Google пошла навстречу и открыла исходный код операционной системы.

Источник: macrumors