На подходе флагманский смартфон Sony Xperia 5 II — его представят 17 сентября





На текущий момент линейка смартфонов Sony модельного ряда 2020 года состоит из четырех моделей — флагман Xperia 1 II, середняк Xperia 10 II, бюджетник Xperia L4 и Xperia 8 Lite. Вскоре к ним должен присоединится преемник прошлогоднего «компактного» флагмана Xperia 5. Первое изображение потенциального Xperia 5 II опубликовал известный инсайдер Эван Блэсс.

Выглядит предполагаемый Xperia 5 II — и тут никаких сюрпризов — как уменьшенная версия актуального флагмана Xperia 1 II, хотя несколько отличий все же есть.

Как можно видеть, оптика ZEISS T* осталась, что можно лишь поприветствовать, а вот модуля ToF (Time of Flight) 3D для более точного определения глубины сцены, который в Xperia 1 II расположен аккурат под логотипом ZEISS, здесь отсутствует. В остальном же камера Xperia 5 II в плане функциональных возможностей не должна уступать Xperia 1 II. Лишним доказательством тому выступает физическая кнопка для управления камерой на правой грани. Специальная кнопка спуска затвора всегда была отличной особенностью телефонов Xperia.

Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить еще одну кнопку. Оригинальная модель Xperia 5 также оснащалась дополнительной кнопкой, поскольку боковой сканер отпечатков пальцев не мог использоваться как кнопка питания. Эта недоработка была устранена в серии Mark II, даже в среднебюджетном Xperia 10 II,

В то же время Xperia 5 II должен получить разъем 3,5 мм (его можно увидеть на верхнем торце), которого не было в оригинальной модели.

На самый главный вопрос — о диагонали экрана — у нас пока нет ответа. Оригинальная модель Xperia 5 оснащалась вытянутым «кинематографическим» экраном CinemaWide диагональю 6,1 дюйма с соотношением сторон 21:9 и назвать ее преемником Z5 Compact или XZ1 Compact никак нельзя. В более ранних утечках говорилось о диагонали 5,6-5,8 дюйма, что может обеспечить Xperia 5 II титул самого компактного смартфона с 5G. Но подтверждения этим данным еще предстоит дождаться.

Сегодня Sony подтвердила крупный анонс, связанный с Xperia, 17 сентября. И нет никаких сомнений, что в этот день нам покажут именно Xperia 5 II, учитывая отсутствие каких-либо утечек по другим устройствам.

Как здесь не вспомнить недавние слухи о планах Sony вернуться к старой стратегии на рынке смартфонов с выпуском трех флагманов: базового, версии Premium и версии Compact.

Источник: GSM Arena (2)