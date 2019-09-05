Компактный флагман, который мы заслужили. Представлен смартфон Sony Xperia 5

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Как и ожидалось, на презентации в рамках берлинской выставки IFA 2019, компания Sony представила тот самый «компактный флагман Xperia, помещающийся на ладони». Сразу предупреждаем: почитатели успешной серии Xperia Compact, скорее всего, будут разочарованы.

Итак, новинка называется Xperia 5. И здесь нет никакой ошибки — именно Xperia 5, не 2, как ожидалось (предыдущая модель — Xperia 1) не 3 и не 4, а 5. Больше никаких сюрпризов: Sony Xperia 5 — это действительно уменьшенная версия прошлогоднего флагмана Xperia 1, о которой мы узнали еще полгода назад. Что интересно, финальный дизайн оказался ровно такой, как на рендерах OnLeaks полугодовой давности.

Sony говорит, что Xperia 5 дополняет флагманскую линейку, объединяя ключевые технологии Xperia 1 в компактном корпусе.

Как и Xperia 1, новый Xperia 5 оснащается вытянутым «кинематографическим» экраном CinemaWide с соотношением 21:9, но меньшего размера и сниженного разрешения. В частности, Xperia 5 получил панель OLED диагональю 6,1 дюйма и разрешением Full HD+ (2520х1644 пикселей), тогда как Xperia 1 оснащается 6,5-дюймовым экраном разрешением 3840х1644 пикселей. Как и экран большего Xperia 1, экран меньшего Xperia 5 поддерживает 10-битную глубину отображения цвета и режим Creator. Также поддерживается фирменная технология Bravia и алгоритм X1, обеспечивающий возможность воспроизведения изображений в формате HDR.

Корпус Xperia 5 с двух сторон оформлен изогнутым стеклом Gorilla Glass 6. Габариты Xperia 5 составляют 158х68х8,2 мм при массе 164 г. Для сравнения, размеры и масса Xperia 1 — 167х72х8,2 мм и 178 г. В остальном же особых отличий от Xperia 1 нет.

Платформа осталась неизменной – SoC Snapdragon 855. Несмотря на цифру 5 в названии, модема 5G новинка не получила и полагается на встроенный Snapdragon X24 с поддержкой LTE и скоростью передачи данных до 2 Гбит/с. Объемы оперативной памяти и флэш-накопителя тоже сохранились — 6 и 128 ГБ соответственно. Можно использовать карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Защита от воды и пыли (IP68) сохранена. Сканер отпечатков пальцев по-прежнему расположен на боковой панели.

Блок тройной основной камеры переехал с центральной части тыльной панели в левый угол, но конфигурация не изменилась: три сенсора одинакового разрешения 12 Мп с широкоугольной оптикой 26 мм с оптической стабилизацией, телефото 52 мм с оптической стабилизацией, суперширокоугольной 16 мм. Sony говорит об улучшенной функции автофокусировки по глазам Eye AF и увеличенной скорости обработки изображений до 30 кадров в секунду.

Особенностью Xperia 5 стала новая функция Smart connectivity, которая гарантирует постоянное и бесперебойное подключение к сети. В ней задействован механизм (Neural Network Libraries) для глубокого анализа сигналов Wi-Fi и прогнозирования возможных проблем с подключением. Если предполагается ухудшение скорости передачи данных по Wi-Fi, интеллектуальная система автоматически переключается на LTE, чтобы всегда обеспечивать качественное соединение. Также Xperia 5 получил улучшенную технологию Game Enhancer, которая позволяет записывать ход игры со скоростью 20 кадров в секунду и изменять голос с помощью функции Voice changer.

Да, емкость аккумулятора, конечно же, уменьшилась, но не сильно: 3140 мА·ч против 3300 у Xperia 1.

На Xperia 5 установлена операционная система Android 9 Pie, хотя уже вышла новая Android 10.

Смартфон предлагается в черном, белом, синем и красном корпусах. Продажи начнутся в октябре. Цена пока не объявлена.

По итогу можно сказать, что Xperia 5 стал немного компактнее Xperia 1 за счет меньшего экрана, сохранив все остальные параметры. Да, Xperia 5 вышел компактнее многих актуальных флагманов, но новинку нельзя назвать прямым преемником последнего истинного компакта Sony Xperia Z3 Compact, так что многие наверняка будут разочарованы.

Источник: Sony