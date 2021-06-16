Представлена серия Honor 50 — Snapdragon 778G, 100-ваттная зарядка и возвращение сервисов Google





Бренд Honor провел в Китае презентацию основной линейки смартфонов 2021 года из трех моделей: базовой Honor 50, продвинутой Honor 50 Pro и более доступной Honor 50 SE. Это первые смартфоны Honor за два года, которые будут поставляться на глобальный рынок с сервисами Google (компания вышла из состава Huawei в прошлом году, чтобы обойти санкции США).

Новинки были полностью рассекречены еще до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги. Сзади Honor 50 действительно выглядит так, как грядущий флагманский камерофон Huawei P50 — и выделяется массивным овальным блоком с двумя отдельными круглыми секциями, в которых расположены модули камер. Спереди Huawei P50 пока не показывали, а Honor 50 получил изогнутый по бокам дисплей с небольшим отверстием под фронтальную камеру в центральной верхней части. У Honor 50 Pro — фронтальная камера из двух модулей.

Базовый Honor 50 и продвинутый Honor 50 Pro построены на SoC 6-нм Snapdragon 778G, дополненной 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Основная камера одинаковая и представлена четырьмя модулями: основной на 100 Мп, ультраширик на 8 Мп, а также макро-модуль и сенсор глубины разрешением 2 Мп. Базовый Honor 50 отличается меньшим дисплеем, одинарной селфи-камерой и более емким аккумулятором, но в остальном соответствует Pro-версии. В то же время Honor 50 SE построен на платформе MediaTek Dimensity 900 и оснащен попроще при более доступной цене.

Основные характеристики Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE

Подробные технические спецификации новинок для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.

Цены и сроки поступления в продажу

В Украине смартфоны Honor 50 официально продаваться не будут, так как бренд покинул нашу страну еще летом 2020 года. Но смартфоны Honor 50 получат глобальную прописку и будут предлагаться в самых разных странах.

Европейских цен пока нет, но есть китайские: