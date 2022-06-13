Предварительные тесты 24-ядерного процессора Intel Core i9-13900 (Raptor Lake): больше кэш-памяти и прирост производительности от 5% до 50%

На сайте SiSoftware появился предварительный обзор процессора Intel 13-го поколения, который включает большие и малые ядра. Речь о модели Core i9-13900, в которой совокупное количество ядер достигает 24.

Следует отметить, что это не типичный обзор, основанный на реальном тестировании устройства, а, скорее, агрегация существующих результатов в базе данных SiSoftware Sandra. Поэтому его следует воспринимать в качестве обзора будущей архитектуры с элементами реального тестирования производительности.

Процессор Intel Core i9-13900 включает 8 ядер Performance и 16 ядер Efficient. Чип основан на производственной архитектуре Intel 7+. Он содержит на 20% больший кэш L3 и поддерживает более производительную оперативную память DDR5 до 5600 МТ/с (против 4800 МТ/с у Alder Lake). Кроме того, улучшения затронули и кэш-память второго уровня, её количество в процессорах серии Raptor Lake увеличено примерно в 2 раза – до 2 МБ на ядро для больших ядер и до 4 МБ на кластер из 4 малых ядер. Вместе с тем в чипе нет поддержки AVX-512.

Результаты теста ALU/FPU демонстрируют прирост производительности Intel Core i9-13900 от 33% до 50% по сравнению с серией Alder Lake. И это при меньшей рабочей частоте:

Raptor Lake – 3,7 ГГц для P-Core и 2,76 ГГц для E-Core

Alder Lake – 5,0 ГГц для P-Core и 3,8 ГГц для E-Core.

В то же время в тесте vectorized/SIMD прирост производительности составляет от 5% до 8%.

Как ожидается, официальный выход процессоров Intel 13 поколения состоится через несколько месяцев.

Источник: videocardz