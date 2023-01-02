Предварительное слушание по иску FTC против Microsoft назначено на 3 января

В декабре Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд, чтобы заблокировать сделку по покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft. А теперь стала известна дата первого досудебного слушания между Microsoft и FTC. 3 января стороны предстанут перед судом, чтобы обсудить судьбу заявки Microsoft на покупку Activision Blizzard за $69 млрд. О покупке было объявлено в начале 2022 года, и тогда ожидалось, что сделку удастся закрыть не позднее июня 2023 года.

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Ожидается, что FTC будет нелегко убедить судью в своих доводах. Во-первых, Microsoft не настаивает на «горизонтальном» слиянии, в результате которого один из её прямых конкурентов исчезнет. Кроме того, компания дала понять, что готова пойти на уступки, чтобы завершить сделку. Если слияние состоится, Microsoft пообещала выпускать будущие игры Call of Duty на конкурирующих платформах в течение как минимум 10 лет. Также было сказано, что франшиза появится на консолях Nintendo.

«Комиссия не может справиться со своим бременем показать, что сделка ухудшит положение потребителей, потому что сделка позволит потребителям играть в игры Activision на новых платформах и получать к ним доступ новыми и более доступными способами», — написала Microsoft в юридических документах в прошлом месяце.

Сделка также находится под контролем Управления по конкуренции и рынкам Великобритании. Ведомство заявило, что проведёт «углублённое» расследование предполагаемого слияния.

Источник: Engadget