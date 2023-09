Предзаказы iPhone 15 Pro Max превысили прогнозы Apple, — Мин-Чи Куо

Известный аналитик компании TF International Мин-Чи Куо поделился мыслями относительно предварительных заказов на новую линейку смартфонов Apple (iPhone 15, 15 Plus и iPhone 15 Pro, 15 Pro Max).

По мнению Куо, сейчас бешеный спрос на самую дорогую модель iPhone 15 Pro Max, что превышает как прогнозы Apple, так и предварительные заказы на iPhone 14 Pro Max в прошлом году, передает PhoneArena. В большинстве стран старшие iPhone 15 раскупили до середины ноября. Самый популярный цвет — Natural Titanium.

iPhone 15首週末預購觀察 / Thoughts on the iPhone 15 first weekend pre-orderhttps://t.co/nGheytLnYv

