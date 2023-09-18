Предзаказы iPhone 15 Pro Max превысили прогнозы Apple, — Мин-Чи Куо

Известный аналитик компании TF International Мин-Чи Куо поделился мыслями относительно предварительных заказов на новую линейку смартфонов Apple (iPhone 15, 15 Plus и iPhone 15 Pro, 15 Pro Max).

По мнению Куо, сейчас бешеный спрос на самую дорогую модель iPhone 15 Pro Max, что превышает как прогнозы Apple, так и предварительные заказы на iPhone 14 Pro Max в прошлом году, передает PhoneArena. В большинстве стран старшие iPhone 15 раскупили до середины ноября. Самый популярный цвет — Natural Titanium.

iPhone 15首週末預購觀察 / Thoughts on the iPhone 15 first weekend pre-orderhttps://t.co/nGheytLnYv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2023

Это также привело к более длительному времени ожидания по сравнению с iPhone 15, спрос на них остался примерно на прежнем уровне, и iPhone 15 Pro, который стал даже немного менее желанным, по сравнению с iPhone 14 Pro.

Впрочем, к более длительному ожиданию помимо большого спроса привели и другие факторы. По словам Куо, производственные проблемы на iPhone 15 Pro Max «более выражены, чем на других моделях».

Также на Apple повлиял запрет китайским чиновникам использовать iPhone на работе — на фоне техновойны между Пекином и Вашингтоном. Из-за этого Apple существенно сократила заказы на производство iPhone 15 Pro Max. Очевидно, китайские коммунисты главные покупатели на самый дорогой iPhone, однако падение спроса на 15 Pro Max получилось не столь драматичным.

Согласно прогнозу Куо, Apple поставит 80 миллионов телефонов серии iPhone 15 до конца этого года. А к ним надо будет продать еще и аксессуаров…