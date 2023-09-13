iPhone 15 после перехода на USB-C «потребует» переходник на Lightning за $29, новый кабель за $159 и спецтряпочку за $19

Одним из главных нововведений новой линейки смартфонов Apple (iPhone 15, 15 Plus и iPhone 15 Pro, 15 Pro Max) стал отказ от проприетарного порта Lightning в пользу общеупотребительного USB-C. Это сделало большинство аксессуаров к предыдущим iPhone несовместимыми и позволило Apple предложить новые переходники и кабели.

По ценникам. Адаптер USB-C to Lightning оценивается в 29 долларов. С этим устройством можно подключать все устройства и кабели на Lightning к новым iPhone. Например, проводные наушники старого формата.

Кабели предлагаются в двух вариантах — стандартный 1-метровый может передавать мощность до 60 Вт. Стоит 60W USB-C Charge Cable (1 m) 19 долларов. Длинный вариант за 29 долларов называется 240W USB-C Charge Cable (2 m), его выделяет длина 2 м с возможностью переварить все современные зарядные устройства. Максимальная мощность зарядки MacBook Pro сейчас составляет 140 Вт.

Однако это не все, есть еще необходимость передачи данных. Чтобы делать это с максимальной скоростью пользователю нужен Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro Cable. Его длина может составлять 1/1,8/3 м по цене 69, 129 и 159 долларов соответственно. За такие деньги можно получить возможность передавать данные со скоростью до 40 ГБ/с, и заряжаться мощностью до 100 Вт.

На десерт — полировальная салфетка Apple Polishing Cloth за 19 долларов, которую выпустили в начале 2022-го, все еще актуальна. Apple обновила список совместимых со своей спецтряпкой продуктов и добавила туда 6 новых устройств, среди них и новые смартфоны, чьи экраны будут гарантированно и безопасно чистыми благодаря Apple Polishing Cloth.

Среди поддерживаемых есть также свежепредставленные смарт-часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.