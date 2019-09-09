Презентация долгожданного пикапа Tesla отложена до ноября





В конце июля Илон Маск, отвечая на вопрос подписчика, сообщил, что презентация долгожданного полностью электрического пикапа Tesla («самой крутой машины из всех увиденных», как его характеризует сам Маск), состоится в ближайшие два-три месяца, то есть в сентябре или октябре. Теперь же стало известно о переносе даты презентации. По словам все того же Маска, теперь компания ориентируется на ноябрь.

November most likely — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2019

Зная Маска, а в особенности его привычку часто срывать сроки при запуске новых продуктов, этому свежему заявлению безоговорочно доверять точно не стоит. Далеко за примерами ходить не нужно — функция Enhanced Summon для автоматического выезда с парковки к водителю. В ноябре прошлого года Илон Маск пообещал, что обновление Summon выйдет через 6 недель, но прошло уже 10 месяцев, а этого так и не случилось.

О самом электрическом пикапе Tesla на сегодняшний день неизвестно ровным счетом ничего, если говорить о конкретике. Есть пару невнятных тизеров и таких же абстрактных заявлений Маска. В частности, до этого мы слышали о слишком футуристическом дизайне, паре электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полном приводе, адаптивной подвеске, 400-500 миль запаса хода и автопилоте. Также Маск обещал, что пикап Tesla будет практичнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при цене менее $50 тыс.

Как бы там ни было, учитывая нынешние производственные мощности, даже если пикап анонсируют в нынешнем году, вряд ли стоит рассчитывать, что он станет доступен ранее 2021 или даже 2022 года.

Как тут не вспомнить о проекте «королевы бесполезных роботов» Симоне Йетч, которая не дождавшись пикапа Tesla, сделала свой собственный на базе Model 3.

Источник: Twitter