Презентация Xiaomi: камерафон Xiaomi 13 Ultra (от $872 в Китае), планшеты Pad 6 ($290) и Pad 6 Pro ($363), фитнес-браслет Mi Band 8 ($34)

Представленный сегодня флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra с четырьмя 50 МП камерами обозреватели авансом называют одним из лучших камерафонов на рынке. В отличие от предшественника, Xiaomi 13 Ultra будет продаваться во всем мире.

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На задней панели смартфона находятся четыре камеры, созданные в сотрудничестве с Leica. Они расположены под единым стеклянным куполом, который Xiaomi называет объективом Leica Vario-Summicron 1:1.8-3.0/12-120 ASPH.

Основная камера оснащена 50 МП дюймовым сенсором IMX989 и 23-мм объективом с оптической стабилизацией и физической двухступенчатой ​​диафрагмой, которая обеспечивает открытие f/1,9 при минимальной глубине резкости (для размытия или боке) и f/4,0 для более четкого изображения. Датчик объединяет четіре физических пикселя размером 1,6 мкм в один виртуальный. В результате получаются изображения с разрешением 12,5 МП.

Остальные три камеры используют новый 50-мегапиксельный датчик IMX858 размером 1/2,51 дюйма. Это объектив 75 мм f/1.8 OIS с 3.2x оптическим зумом среднего диапазона, 5x 120 мм камера с объективом f/3,0 и 12 мм сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/1,8 и макросъемкой. Используя технологию масштабирования в сенсоре, 13 Ultra предлагает дополнительные режимы 2x 46 мм и 10x 240 мм.

32 МП фронтальная камера с апертурой f/2.0 имеет фиксированный фокус и объединяет четыре пикселя в один, что позволяет получить снимки разрешением 8 МП.

Xiaomi 13 Ultra оснащен 6,73” экраном AMOLED с разрешением 3200×1440 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Гц и частотой сенсора касания до 240 Гц. Дисплей может развивать яркость до 2600 нит.

В смартфоне установлен новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2 с новой охлаждающей системой на основе испарительной камеры, работающий вместе с оперативной памятью LPDDR5X. В продажу поступят версии 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ – используется хранилище UFS 4.0.

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Xiaomi 13 Ultra получил аккумулятор на 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой до 90 Вт и беспроводной мощностью до 50 Вт. По заверениям компании, целый час может работать на 1% заряда.

Тыльная часть 13 Ultra покрыта антибактериальной силиконовой нанокожей. Верхняя часть задней панели немного приподнята, чтобы подчеркнуть модуль камеры. Смартфон будет доступен в черном, оливковом и белом цветах. Для телефона создан специальный отдельный комплект, делающий его похожим на настоящую цифровую камеру.

В свободную продажу в Китае Xiaomi 13 Ultra поступит с 21 апреля, (предварительные продажи начинаются сегодня). Цены в Китае – эквивалент €795 за 12/256 ГБ, €861 за 16/512 ГБ и €970 за 16 ГБ/1 ТБ. На прочих мировых рынках смартфон появится в течение нескольких месяцев.

Xiaomi Mi Band 8

Браслет Xiaomi Mi Band 8 преимущественно наследует дизайн предшественника. Изменился ремешок и его соединение с корпусом. Ранее Mi Band поставлялись с унифицированным ремешком, в который помещалась капсула фитнес-трекера. Теперь используется ремешок из двух частей, по аналогии с Apple Watch и другими умными часами.

Пользователя ждет 1,62” дисплей AMOLED с Always On. Доступны более чем 150 спортивных режимов. Браслет поддерживает мониторинг сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови, отслеживание стресса, сна, шагов и калорий. Интересная деталь – наличие нескольких сменных виртуальных циферблатов с играми-головоломками.

В Китае будут доступны Mi Band 8 с NFC, такие модели традиционно не поставляются на международный рынок. Встроенного GPS по-прежнему нет, доступен только подключенный GPS с телефона.

В Китае Xiaomi Mi Band 8 стоит приблизительно $34. Пока ничего не известно о глобальном запуске, также нет официальной информации о Mi Band 8 Pro.

Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro

Оба планшета оснащены 11” ЖК-дисплеями с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает цветовую гамму P3, глубину цвета 10 бит, HDR10 и Dolby Vision. Работает автоматическая регулировка яркости и других параметров дисплея в зависимости от окружающего освещения.

Различия между Pad 6 и Pad 6 Pro – в конфигурации процессора и камеры. В Xiaomi Pad 6 Pro установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon8 Plus Gen 1. Планшет оснащен 50 МП основной камерой в сочетании с 2 МП датчиком глубины резкости. Спереди – 20 МП камера для селфи и видеозвонков. Pad 6 Pro работает от аккумулятора емкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, заряжающей устройство на 100% за час. Работает разблокировка по отпечатку и лицу, есть Wi-Fi 6E.

В Xiaomi Pad 6 установлен процессор Snapdragon 870. Сзади – 13 МП объектив, впереди – 8 МП селфи-камера. Обычный Pad 6 оснащен аккумулятором емкостью 8840 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Поддерживается Wi-Fi 6.

Xiaomi Pad 6 Pro поставляется с 8 ГБ ОЗУ / 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти, Pad 6 доступен в конфигурациях 6 ГБ / 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ / 256 ГБ памяти. В обоих – четыре динамика и поддержка Dolby Atmos.

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О глобальной доступности пока ничего не известно, но Xiaomi Pad 5 продается за пределами Китая. Цена Xiaomi Pad 6 в Китае начинается от $290, Pad 6 Pro стоит от $363.

Источники: GSM Arena, GizmoChina, Android Authority