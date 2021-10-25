Процессор Intel Core i5-12600K (Alder Lake) оказался на 47% быстрее Ryzen 5 5600X в многопоточном тесте CPU-Z

В сети обнаружились сразу две утечки, характеризующие уровень производительности грядущих процессоров Intel Core i5 семейства Alder Lake.

Отметим, процессор Intel Core i5-12600K выполнен на базе гетерогенной архитектуры. Он включает 6 высокопроизводительных ядер и 4 энергоэффективных ядра. Как свидетельствуют опубликованные скриншоты и программы CPU-Z, на штатной частоте этот чип набирает 746 баллов в однопоточном режиме тестирования и 7058 баллов в многопоточном режиме.

Другой источник опубликовал результаты тестирования разогнанного процессора Intel Core i5-12600K. К сожалению, автор замазал последние цифры в результатах теста. Тем не менее, можно видеть, что после разгона чип обеспечивает результат около 790 баллов в однопоточном тесте и около 7200 баллов в многопоточном тесте.

К сожалению, ни один из двух источников не указал тактовые частоты и настройки, при которых проводились тесты. Кроме того, тестирование разогнанного процессора якобы проводилось с использованием Windows 10, а оценка производительности чипа на штатных частотах – на Windows 11.

Данные результаты тестов демонстрируют преимущество грядущего чипа Alder Lake над нынешним флагманом семейства Rocket Lake-S (11-е поколение), который набирает 746 и 6563 балла в однопоточном и многопоточном тестах. Кроме того, новый Intel Core i5-12600K также опережает и процессор AMD Ryzen 5 5600X, который набирает 624 и 4811 баллов соответственно. Таким образом, протестированная модель семейства Alder Lake оказалась на 19,5% и 46,7% быстрее сопоставимого чипа AMD нынешнего поколения.

Как ожидается, Intel представит серию процессоров Core 12-го поколения уже 4 ноября. Цена модели Core i5-12600K в настоящее время неизвестна, но предполагается, что она будет конкурентоспособной по сравнению с серией Ryzen 5.

Источник: videocardz