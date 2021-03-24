Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx 3-го поколения на равных конкурирует с Intel Core i7 (Tiger Lake) в ранних тестах Geekbench

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В базе данных Geekbench 5 появились первые результаты тестирования процессора Qualcomm Snapdragon 8cx третьего поколения. Эта система-на-чипе предназначена для применения в составе постоянно подключенных компьютеров.

Как свидетельствуют результаты тестов, новая версия чипа Snapdragon 8cx Gen 3 превосходит своих предшественников и даже конкурирует с новейшим мобильным процессором Intel Core i7 Tiger Lake (11-го поколения) в многопоточных рабочих нагрузках.

Qualcomm довольно последовательно ежегодно обновляет семейство SoC Snapdragon 8cx для ноутбуков. Ожидается, что в этом году компания выпустит чип Snapdragon 8cx третьего поколения, который получит обновлённую архитектуру. Ожидается, что вместо интеграции четырёх высокопроизводительных ядер CPU и четырёх ядер с низким энергопотреблением в Snapdragon 8cx Gen 3 будет доступно сразу восемь высокопроизводительных ядер, работающих на разных тактовых частотах. А от энергоэффективных ядер решено полностью отказаться. Это должно улучшить производительность, но неясно, будет ли чип соответствовать тепловому пакету 7 Вт, как у предшественника.

И хотя сама компания Qualcomm ещё не анонсировала свой новый чипсет Snapdragon 8cx Gen 3, кто-то уже протестировал референсную платформу Qualcomm Reference Design (QRD) с новым чипом, о чём свидетельствуют сведения в базе данных Geekbench. Такая платформа предназначена для применения разработчиками, и её производительность может отличаться от финальных решений. Тем не менее, делать предварительные выводы уже можно.

Процессор Snapdragon 8cx Gen 3 показал заметно более высокие результаты в однопоточных рабочих нагрузках по сравнению с предыдущими поколениями. Он был на 35% быстрее, чем 8cx Gen 1, и на 24% быстрее, чем 8cx Gen 2. Хотя частота ядер 8cx Gen 3 не уточняется, можно предположить, что чип содержит более новые и производительные ядра, чем Qualcomm Kryo 495 Gold (модифицированная версия Arm Cortex-A76). Вместе с тем, чип Apple M1 превзошёл Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 (по крайней мере, в его нынешнем виде) в однопоточных рабочих нагрузках на 74%.

Что касается производительности в многопоточных рабочих нагрузках, Snapdragon 8cx Gen 3 явно выигрывает от наличия восьми высокопроизводительных ядер. Новый чип превзошел 8cx Gen 2 более чем на 60% и находится на одном уровне с 4-ядерным восьмипоточным процессором Intel Core i7-1160G7 с TDP 15 Вт.

В целом результаты тестов показывают, что Snapdragon 8cx Gen 3 демонстрирует существенные улучшения в однопоточной и многопоточной производительности в синтетическом тесте.

Источник: tomshardware