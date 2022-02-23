Процессоры Intel Arrow Lake-P (Core 15-го поколения) получат GPU с 320 блоками — они нацелены на премиальные 14-дюймовые ноутбуки, конкурирующие с Apple

Несколько дней назад компания Intel официально подтвердила планы по выпуску процессоров Arrow Lake в 2024 году. Они придут на смену чипам Meteor Lake. Теперь об этом семействе появились дополнительные сведения.

Появились подтверждения, что семейство процессоров Arrow Lake будет использовать комбинацию из трех технологических узлов. Также оно воспользуется преимуществами новой дезагрегированной стратегии Intel, которая будет реализована в клиентских продуктах.

Arrow Lake-P — это мобильная процессорная архитектура. Она предусматривает использование до 6 больших (Performance) ядер и до 8 малых (Effcicent) ядер. Также ходили слухи, что такие процессоры получат до 320 графических исполнительных блоков (кодовое название GT3), что предполагает совершенно новый уровень производительности для мобильных APU.

Новая утечка слайда из внутренней дорожной карты Intel полностью подтверждает эти слухи. Слайд не только раскрывает информацию о продукте, до выхода которого осталось ещё около двух лет, но также даёт представление о многолетнем планировании чипов Intel.

Дорожная карта показывает временные отрезки для каждого этапа развития чипа, такие как ES1, Alpha, ES2, Beta, QS, PV и PRQ. Наиболее ранняя версия чипа Arrow Lake-P запланирована на конец 2022 года, а финальный продукт должен появиться к 33-й неделе 2023 года.

Этот слайд также подтверждает, что процессоры Arrow Lake-P под кодовым названием Halo нацелены на конкуренцию с Apple в сегменте 14-дюймовых ноутбуков премиум-класса, который, возможно, станет частью платформы Intel EVO. Процессор будет оснащён GPU c 320 исполнительными, площадь которого оценивается в менее чем в 80 мм². В примечаниях говорится, что любые изменения в конструкции, которые приведут к увеличению этого размера, потребуют перераспределения чипов на пластинах TSMC. Intel официально не указала ранее, кто является внешним производственным партнёром с технологией N3, но в просочившемся документе четко упоминается TSMC N3.

Дополнительно сообщается, линейка процессоров Arrow Lake-P имеет приоритет над серией Arrow Lake S (настольный сегмент). Ожидается, что серия Arrow Lake станет серией Core 15-го поколения и будет использовать тот же сокет, что и Meteor Lake (по крайней мере, для настольных систем).

Источник: videocardz