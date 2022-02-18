Intel показала 24-ядерный процессор Core 13-го поколения (Raptor Lake) и раскрыла график выхода новых CPU вплоть до 2024 года

Во время проведения встречи с инвесторами глава компании Intel Пэт Гелсинджер подтвердил, что на 2024 год запланирован выход трёх серий продуктов.

Intel впервые продемонстрировала инженерный образец процессора Raptor Lake на базе гибридной архитектуры. Устройство содержи 24 вычислительных ядра (8 Performance и 16 Efficient) и поддерживает 32 потока инструкций. Таким образом, количество энергоэффективных ядер увеличено вдвое по сравнению с чипами Alder Lake.

Как и в случае Alder Lake, процессоры Raptor Lake будут изготавливаться на базе техпроцесса Intel 7, получат разъём LGA1700 и поддержку памяти DDR4. Вместе с тем компания обещает улучшенный разгонный потенциал. Выход процессоров Intel Core 13-го поколения ожидается во второй половине 2022 года.

Впервые Intel официально подтвердила, что на смену процессорам семейства Meteor Lake придёт линейка Arrow Lake в качестве клиентских продуктов (серия Intel Core). Это будет продукт 2024 года, который, скорее всего, будет использовать ту же платформу, что и Meteor Lake. Arrow Lake станет серией Core 15-го поколения.

В Intel Arrow Lake будет использовать три технологических узла: Intel 4, Intel 20A и технологию External N3. Для линейки Lunar Lake, которая предположительно будет запущена после 2024 года, компания подтвердила использование Intel 18A и неназванной внешней технологии.

В 2024 году линейка серверных процессоров Intel также получит разные ядра: Performance и Efficient. Intel подтвердила выпуск серверных серий Granite Rapids и Sierra Forest 2024 года. При этом Granite Rapids придёт на смену Emerald Rapids, а Sierra Forest будет представлять новый сегмент, в котором будут использоваться исключительно ядра Efficient. Другими словами, процессоры Xeon под кодовым названием Sierra Forest не будут использовать гибридную архитектуру, а вместо этого получат только один тип ядра. По данным Intel, процессоры Granite Rapids и Sierra Forest будут производиться с использованием техпроцесса Intel 3.

В ближайшие несколько лет Intel намерена выпустить следующие серверные процессоры семейства Xeon:

В 2023 году – Emerald Rapids с ядрами P-core следующего поколения на базе техпроцесса Intel 7. Процессоры сохранят совместимость на уровне разъёма с семейством Sapphire Rapids, но при этом обеспечат прирост производительности, улучшения в сферах памяти и безопасности;

В 2024 году выйдет семейство Sierra Forest – первая линейка Xeon на базе энергоэффективных ядер E-core, предназначенная для центров обработки данных;

В 2024 году появится семейство Granite Rapids, для которого предусмотрен переход с техпроцесса Intel 4 на Intel 3.

Источник: videocardz 1, 2