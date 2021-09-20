Процессоры Intel Core оказались под угрозой запрета в Китае из-за патентного спора вокруг технологии FinFET





Intel не смогла оспорить в Китае патентные претензии касательно технологии FinFET — шестое слушание в комиссии по повторной экспертизе патентов Китая закончилось не в пользу американского чипмейкера. Об этом пишет Tom’s Hardware со ссылкой на решение регулятора.

FinFET — технология транзисторов с вертикальными затворами, которую Intel использует в своих процессорах (под маркой Tri-Gate) начиная с поколения Ivy Bridge (2012 год, техпроцесс 22-нм). Еще в 2018 году Институт микроэлектроники Китайской академии наук (IMECAS) подал иск против Intel с обвинениями о нарушении патентных прав. Речь о патенте под номером 457 (CN 102956457) — его обычно называют «патент FinFET», который IMECAS оформил в 2011 году. Также в судебном противостоянии фигурирует патент под номером 226 (CN 102386226), связанный с производством процессоров Core i3.

К настоящему моменту Intel предприняла множество попыток «переиграть» китайских регуляторов и даже пытался перенести спор на собственную территорию — но ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) не поддержало процессорного гиганта. Справедливости ради, Intel удалось доказать свою правоту по трем пунктам, но одиннадцать по-прежнему подлежат исполнению.

IMECAS требует от Intel компенсацию в размере двухсот миллионов юаней (эквивалент ~31 миллиона долларов США). Кроме того, в случае признания вины Intel будет обязана заключить лицензионное соглашение, чтобы избежать прямого запрета на продажу чипов Core, использующих технологию FinFET.

В Intel явно не намерены сдаваться и уже готовятся к очередной апелляции.