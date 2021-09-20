Процессоры Intel Core оказались под угрозой запрета в Китае из-за патентного спора вокруг технологии FinFET
Intel не смогла оспорить в Китае патентные претензии касательно технологии FinFET — шестое слушание в комиссии по повторной экспертизе патентов Китая закончилось не в пользу американского чипмейкера. Об этом пишет Tom’s Hardware со ссылкой на решение регулятора.
FinFET — технология транзисторов с вертикальными затворами, которую Intel использует в своих процессорах (под маркой Tri-Gate) начиная с поколения Ivy Bridge (2012 год, техпроцесс 22-нм). Еще в 2018 году Институт микроэлектроники Китайской академии наук (IMECAS) подал иск против Intel с обвинениями о нарушении патентных прав. Речь о патенте под номером 457 (CN 102956457) — его обычно называют «патент FinFET», который IMECAS оформил в 2011 году. Также в судебном противостоянии фигурирует патент под номером 226 (CN 102386226), связанный с производством процессоров Core i3.
К настоящему моменту Intel предприняла множество попыток «переиграть» китайских регуляторов и даже пытался перенести спор на собственную территорию — но ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) не поддержало процессорного гиганта. Справедливости ради, Intel удалось доказать свою правоту по трем пунктам, но одиннадцать по-прежнему подлежат исполнению.
IMECAS требует от Intel компенсацию в размере двухсот миллионов юаней (эквивалент ~31 миллиона долларов США). Кроме того, в случае признания вины Intel будет обязана заключить лицензионное соглашение, чтобы избежать прямого запрета на продажу чипов Core, использующих технологию FinFET.
В Intel явно не намерены сдаваться и уже готовятся к очередной апелляции.
«Решение может быть обжаловано, и Intel надеется, что суды сбалансированно рассмотрят возражения Intel по поводу недействительности заявленного патента. У нас нет возможности дать достоверную оценку убытков в результате этих вопросов. Intel оспаривает претензии IMECAS и намерена защищаться и дальше».
Intel
Безусловно, у Intel большой опыт в патентным делах, но защищаться американской компании приходится на «чужой» территории. К тому же, IMECAS тоже не лыком шит, — институт обладает не меньшим юридическим опытом, а также имеет портфель из более 5 тысяч патентов в Китае и еще 500 в зарубежных странах. Из них около 1500 относятся к интегральным схемам, отмечает Tom’s Hardware.