Продажи электромобилей Tesla превысили два миллиона штук

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Младший седан Tesla Model 3 пока остается единственным электромобилем в мире, преодолевшим отметку в 1 миллион проданных единиц.

Графиком общих продаж Tesla по всему миру поделились в Twitter, после чего глава компании Илон Маск отреагировал на публикацию лайком (вполне можно расценивать как подтверждение).

Tesla была основана в 2003 году, но свой первый автомобиль компания выпустила только в 2008 году (детальнее об истории Tesla — здесь). Рубеж в миллион отгруженный автомобилей Tesla взяла в марте 2020 года, а в апреле 2021 года общие продажи автомобильной компании Илона Маска превысили отметку в полтора миллиона штук. С учетом результатов третьего квартала 2021 года Tesla перепрыгнула планку в 2 миллиона продаж. Официальный отчет Tesla о поставках автомобилей станет доступен в первых числах октября.

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Tesla пока остается лидером мирового рынка электромобилей с долей 15%, но конкуренты потихоньку догоняют. В минувшем квартале Tesla впервые зафиксировала более $1 млрд чистой прибыли и за этот год компания должна выпустить по меньшей мере 750 тыс. машин, а возможно даже выйдет на миллион (еще в конце 2020 года суммарные мощности Tesla превысили 1 млн авто).

Ожидается, что в итоге пальму первенства у Model 3 отберет родственный кроссовер Model Y (он построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов). Но случится это не раньше 2022 года, когда заработает линия по сборке компактных кроссоверов Model Y на европейской Gigafactory 4 и Tesla физически сможет выпустить больше Model Y.

Ранее глава Tesla Илон Маск осторожно предположил, что к 2030 году компания выйдет на объем продаж в 20 млн машин, а инвестиционный банк Goldman Sachs в конце 2020-го спрогнозировал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.

Все эти успехи наглядно отражаются в стоимости ценных бумаг Tesla — в 2020 году компания Илона Маска обошла Toyota и с тех пор удерживает титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке.