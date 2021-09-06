«Если только сработаем хорошо» — Илон Маск о новой оценке Tesla в $3 000 за одну акцию





Гендиректор Tesla Илон Маск готов согласиться с оценкой Ark Invest, что Tesla (TSLA) стоит 3000 долларов за акцию, «если компания сработает очень хорошо». Об этом он сообщил сотрудникам во внутреннем письме персоналу, копия которого оказалась в распоряжении Electrek.

Илон Маск раньше неоднократно рассуждал о цене акций своего автомобильного предприятия и прямо называет ее завышенной — в 2020 году он заявил, что Tesla стоит слишком дорого (тогда акции компании стоили по 760 долларов за штуку), а в июле назвал очередной скачок курса «безумием». Сейчас Tesla остается самой дорогой автомобильной компанией в мире с рыночной капитализацией 730 млрд долларов, а стоимость ее акций составляет 733,57 доллара за одну ценную бумагу (если помните, в августе Tesla провела сплит акций в соотношении пять к одному).

На Уолл-стрит некоторые называют Tesla переоцененной, но есть и те, кто считает компанию недооцененной. К таким относиться и Ark Invest, которая недавно повысила оценку стоимости акций Tesla до $3 000 за одну ценную бумагу к 2025 году. В своих оценочных моделях Ark Invest указывает, что Tesla отгрузит от 5 до 10 миллионов автомобилей уже к 2025 году. В своей оценке аналитики Ark Invest делают большую ставку на сервис роботакси Tesla Network, который компания изначально планировала запустить в 2020 году.

Справедливости ради, Ark Invest — один из крупных акционеров Tesla (она владеет долей акций автопроизводителя через свои инвестиционные фонды).

Комментируя оценку Ark Invest во внутреннем письме сотрудникам глава компании Илон Маск назвал ее реалистичной, но только при условии «если мы будем работать очень хорошо». Накануне Tesla отложила выпуск споркара Roadster и бронепикапа Cybertruck — до 2023 года.

Tesla пока остается лидером рынка электромобилей с долей 15%. Недавно компания Илона Маска отметилась значимым достижением — ее младший седан Model 3 (самый продаваемый электромобиль в мире) разошелся совокупным тиражом больше 1 миллиона экземпляров, а ее общие поставки вот-вот перевалят за 2 миллиона. В минувшем квартале Tesla впервые зафиксировала более $1 млрд чистой прибыли и за этот год компания должна выпустить по меньшей мере 750 тыс. машин, а возможно даже выйдет на миллион. Ранее глава Tesla Илон Маск осторожно предположил, что к 2030 году компания выйдет на объем продаж в 20 млн машин, а инвестиционный банк Goldman Sachs в конце 2020-го спрогнозировал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.