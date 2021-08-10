Восхождение Tesla на «Олимп»: как менялась рыночная стоимость топ-10 крупнейших автопроизводителей с 2013 года





В июне 2020 года рыночная капитализация Tesla превысила $188 млрд и по этому показателю компания Илона Маска впервые опередила Toyota, отобрав у японского автомобильного гиганта титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке. Теперь же в сети появилась наглядная визуализация — график, отображающий динамику изменений рыночной капитализации топ-10 крупнейших автопроизводителей с 2013 по 2020 год.

Можно увидеть, как Tesla ворвалась в топ-10 крупнейших автопроизводителей по рыночной капитализации и сместила Toyota после долгих лет лидерства.

2013-2020 Car company valuation as you see the complacency having its full effect. Tesla was able to put innovation first and see what happened. @elonmusk pic.twitter.com/O6JZjQVKmi — Tesla Owners of Silicon Valley (@teslaownersSV) August 9, 2021

В апреле общие поставки автомобилей Tesla превысили отметку в полтора миллиона штук. Учитывая, что рубеж в миллион отгруженный автомобилей Tesla взяла в марте 2020 года, можно не сомневаться, что до конца этого года буде отгружен двухмиллионный автомобиль Tesla. В минувшем квартале Tesla впервые зафиксировала более $1 млрд чистой прибыли и за этот год компания должна выпустить по меньшей мере 750 тыс. машин, а возможно даже выйдет на миллион.

Тем временем Toyota продолжает саботировать развитие направления полностью электрических автомобилей (BEV) — буквально в конце прошлого месяца издание The New York Times опубликовала расследование, как японцы препятствуют переходу на электромобили в Конгрессе США и других странах. Если Toyota не изменит текущую стратегию, то рискует повторить судьбу Nokia на рынке мобильных телефонов.