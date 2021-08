Восхождение Tesla на «Олимп»: как менялась рыночная стоимость топ-10 крупнейших автопроизводителей с 2013 года

В июне 2020 года рыночная капитализация Tesla превысила $188 млрд и по этому показателю компания Илона Маска впервые опередила Toyota, отобрав у японского автомобильного гиганта титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке. Теперь же в сети появилась наглядная визуализация — график, отображающий динамику изменений рыночной капитализации топ-10 крупнейших автопроизводителей с 2013 по 2020 год.

Можно увидеть, как Tesla ворвалась в топ-10 крупнейших автопроизводителей по рыночной капитализации и сместила Toyota после долгих лет лидерства.

2013-2020 Car company valuation as you see the complacency having its full effect. Tesla was able to put innovation first and see what happened. @elonmusk pic.twitter.com/O6JZjQVKmi

— Tesla Owners of Silicon Valley (@teslaownersSV) August 9, 2021